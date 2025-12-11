Favorit je jasný, sklamaním môže byť bývalý víťaz. Ako vidí turnaj umelá inteligencia?

Majstrovstvá sveta v šípkach napíšu pod hlavičkou Professional Darts Corporation (PDC) už svoju 33. kapitolu. Najlepších hráčov sveta opäť po roku privíta ikonické dejisko - londýnsky Alexandra Palace.
Redakcia Sportnet pripravila pomocou umelej inteligencie predikcie na šampionát, ktorý sa odohrá od 11. decembra 2025 do 3. januára 2026.
Zisťovali sme, kto je najväčším favoritom na víťazstvo, kto sa dostane do finále, aký bude finálový výsledok, ako dopadnú českí hráči a kto bude najväčším prekvapením či sklamaním turnaja.
Finále najlepších
Podľa umelej inteligencie je jasným favoritom na celkový triumf 18-ročný Luke Littler, ktorý obhajuje víťazstvo spred roka.
Mladík pokračuje v raketovom vzostupe a jeho posledné turnajové výkony ukázali, že je pripravený premeniť obrovský potenciál na ďalší triumf.
Jeho očakávaným súperom na úplnom konci turnaja je krajan Luke Humphries, ktorý dlhodobo patrí medzi najkonzistentnejších hráčov na okruhu.
Umelá inteligencia predpovedá, že finále skončí 7:4 na sety v prospech Littlera.
"Rozhodujúce môžu byť už prvé sety. Ak Humphries začne agresívne a dostane sa do vedenia, zápas môže nabrať iný smer. V opačnom prípade bude Littler kontrolovať dianie a odnesie si titul domov," predpovedá.
Čechom šance nedáva
Česko má na šampionáte dvoch hráčov – Karla Sedláčka a Adama Gawlasa. K obom však nebol žreb turnaja príliš zhovievavý a aj preto umelá inteligencia predpovedá, že obaja vypadnú už v prvom kole.
Sedláčka čaká 25-ročný Holanďan Wessel Nijman. Ten sa síce asi tak skoro nezbaví nálepky hráča, ktorý bol suspendovaný pre ovplyvňovanie zápasov, no patrí k najlepším, čo sa týka skórovania.
"Mojím cieľom je predviesť dobrú hru. Mám veľmi ťažký žreb, takže som si cítil trochu ukrivdený (smiech). Bude to obrovská výzva. Musím odviesť kvalitnú prácu a odohrať dobrý zápas," povedal Sedláček pre Nova Sport.
Ešte náročnejší žreb má Adam Gawlas, ktorého preverí bývalý majster sveta Gerwyn Price. Walesan v úvodných kolách iba málokedy dovolí prekvapenie a od roku 2020 bol až päťkrát minimálne vo štvrťfinále.
Najväčší favorit
Luke Littler
Zdolaný finalista
Luke Humphries
Výsledok finále
7:4 pre Littlera
Karel Sedláček
Vypadne v 1. kole
Adam Gawlas
Vypadne v 1. kole
Prekvapenie turnaja
Gian van Veen
Sklamanie turnaja
Michael van Gerwen
Najväčšie prekvapenie i sklamanie
Prekvapením turnaja môže byť juniorský majster sveta Gian van Veen. V aktuálnom seniorskom rebríčku mu patrí desiate miesto.
Mladý Holanďan rastie každým mesiacom a pre každého súpera bude hrozbou. Vo svojej štvrtine turnajového "pavúka" budú jeho hlavnými rivalmi James Wade, Nathan Aspinall či svetová dvojka Humphries.
Za sklamanie turnaja umelá inteligencia označila Michaela van Gerwena.
Legendárny šípkar sa na MS 2025 prebojoval až do finále, no útok na štvrtý titul mu nevyšiel. Skončí tentokrát oveľa skôr? V prvom kole ho čaká Japonec Mitsuhiko Tatsunami a prípadná prehra by bola senzáciou.