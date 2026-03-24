Prazdroj podporuje amatérske kluby po celom Slovensku. Zapojiť môžete aj váš!

Amatérsky futbal ťahajú v obciach, malých mestách či mestských častiach častokrát futbaloví nadšenci a hráči vo svojom voľnom čase.
A práve im podáva Plzeňský Prazdroj Slovensko pomocnú ruku. Prvý ročník jeho projektu Kopeme za futbal odštartoval počas aktuálnej futbalovej sezóny a doteraz sa do neho zapojilo 179 amatérskych futbalových klubov.
Brány ďalšej fázy programu sú otvorené práve teraz aj pre ďalšie kluby.
Prazdroj chce podporiť tradíciu futbalového stretávania. Neodmysliteľnou súčasťou futbalového zážitku je tiež spoločne strávený čas povzbudzovaním či futbalovými oslavami, ku ktorým prirodzene patrí čapované pivo.
Preto v rámci svojho programu Kopeme za futbal investuje v priebehu troch rokov takmer štvrť milióna eur do športového vybavenia a ďalších futbalových odmien pre zapojené kluby.
Prazdroj futbalovým klubom prihláseným do programu Kopeme za futbal udeľuje body za výkony na trávniku či aktivity pre svoju komunitu.
Získané body môžu kluby vymeniť za rôzne tréningové pomôcky alebo čapované pivo pre svojich fanúšikov.
Ako funguje program Kopeme za futbal?
Do programu sa môžu zapojiť futbalové kluby aktívne pôsobiace v hernej sezóne v kategórii dospelých mužov zo 4. až 9. ligy, oblastnej alebo regionálnej súťaže.
Klub môže prihlásiť jeden až tri tímy prostredníctvom online formulára. Za úspešnú registráciu a nákup minimálne 90 litrov sudového piva získa klub od Prazdroja okamžitú odmenu vo forme troch futbalových lôpt alebo sady 800 ks pohárov.
V ďalšej fáze program funguje na bodovom hodnotení. Vo futbalovej časti tímy získavajú body za výsledky zápasov. V pivnej časti získavajú body za množstvo nakúpeného piva z vybraného sortimentu, avšak kluby nie sú viazané minimálnym odberom.
Zároveň sú kluby v rámci projektu motivované aj k vytváraniu ďalších aktivít pre svoju komunitu, akými sú otvorenie sezóny, futbalové oslavy či brigády, za ktoré získajú ďalšie body.
Aké odmeny Prazdroj klubom ponúka?
Kluby môžu získavať odmeny výmenou za body. Spomedzi športových pomôcok na tréningy si kluby môžu vyberať futbalové rozlišovačky, lopty, vaky, brankárske rukavice a ruksaky, v ponuke je aj sada plastových pohárov.
Za body môžu pre seba a svojich verných fanúšikov získať aj pivné sudy značiek Šariš, Gambrinus, Birell, Velkopopovický Kozel, Radegast alebo Topkolu.
„Po získaní príslušného počtu bodov si kluby môžu vyberať z katalógu odmien. Zostavili sme ho tak, aby sa z odmien tešili nielen hráči, ale aj fanúšikovia futbalu.
Vďaka športovým pomôckam môžu futbalisti poctivo trénovať a fanúšikovia ich počas zápasov radi podporia aj vďaka čapovanému pivu, ktorým ich kluby môžu pohostiť. Kvalitne načapované pivo z nášho sortimentu môžu pritom kluby využiť aj pri „nefutbalových“ aktivitách – či už v spolupráci s miestnou komunitou alebo obcou.
Vytvárame tak ideálne podmienky na prepájanie komunity okolo amatérskeho futbalu,“ sumarizuje Peter Duhaň, koordinátor projektu Kopeme za futbal.
Odmeny môžu kluby využívať počas svojich verejných aktivít, napr. na domácich futbalových zápasoch, futbalových oslavách, brigádach a iných futbalových alebo spoločenských akciách, ktoré daný klub organizuje alebo sa na nich zúčastňuje.
Prebiehajúci prvý ročník programu Kopeme za futbal sa začal v júli minulého roka. Práve prebieha prihlasovanie do ďalšej fázy projektu.
Ak ste aj vy zanieteným hráčom amatérskeho futbalu, prihláste svoj klub do programu Kopeme za futbal a získavajte odmeny, ktoré posunú kvalitu vašich výkonov aj futbalového zážitku.
Prihlasovanie je možné prostredníctvom online formulára. Jedinou podmienkou je, aby futbalový klub pôsobil v kategórii dospelých mužov v niektorej zo 4. až 9. ligy.
PR Text nie je súčasťou redakčného obsahu, dodala ho spoločnosť Plzeňský Prazdroj