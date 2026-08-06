Deväť Slovákov zabojuje v Paríži o čo najlepšie výsledky. Potocká prechádza veľkou zmenou

Deväťčlenná slovenská výprava sa predstaví v bazénovej časti (10. - 16. augusta) na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži.
Veľká väčšina reprezentantov Slovenska bude súčasťou viacerých disciplín, navyše muži pôjdu aj štafetu 4x200 voľný spôsob.
Ambíciou u viacerých budú účasti v semifinále, respektíve vo finále.
Najvyťaženejším slovenským zástupcom v Paríži bude 20-ročný Samuel Košťál, celkovo sa postaví na štart až sedemkrát.
VIDEO: Samuel Košťáľ
Reprezentant Slovenska zabojuje na pretekoch voľných spôsobom, motýlikom, polohových pretekoch a bude tiež súčasťou štafety.
„V podstate sa pripravujeme tak všestranne. Už som to absolvoval raz, na majstrovstvách Európy v krátkom bazéne v Lubline som bol vo viacerých disciplínach. Je to niečo, s čím sme pracovali celú sezónu a plánujeme tak pracovať aj do budúcna.
Nepripravuje sa človek nejako špeciálne, len nastupuje na preteky s podobnou kombináciou.
Sezóna bola veľmi dlhá, majstrovstvá Európy sú až v auguste a trénujeme od začiatku roka. Počas sezóny sa podarili dobré výsledky,“ povedal pre TASR Košťál.
Veľká zmena pre Potockú
Tradičným „želiezkom v ohni“ bola z pohľadu slovenskej výpravy Tamara Potocká, prednedávnom sa však rozhodla zmeniť disciplínu.
Tentoraz ju bude možné sledovať na motýliku, doteraz boli jej hlavnou disciplínou polohové preteky.
„Teraz som sa začala špecializovať na 100 m. Je to pre mňa nové, ako aj tréningy a proste všetko. Nemám veľké očakávania, ale urobím maximum, aby som zlepšila osobný rekord.
Túto sezónu zatiaľ tak skúšame. Pri polohových pretekoch sa trénovalo na všetky štyri spôsoby, teraz je to už len jeden. Zmena je to veľká,“ vyjadrila sa čoskoro 24-ročná plavkyňa.
VIDEO: Tamara Potocká
Sezóna bola vydarená, hovorí Jablčník
Slovensko sa predstaví aj v štafete, konkrétne na na 4x200 voľným spôsobom. Jeden z členov tohto tímu, František Jablčník, sa teší na novú výzvu.
„Naše kvarteto má premiéru, v tomto zložení sme ešte neplávali nikde. Uvidíme, ako si sadneme. Musíme si dohodnúť ešte poradie. Ambície, myslím si, že môžeme zvládnuť byť medzi najlepšou desiatkou.
Všetko záleží od sily ostatných tímov. Čo sa týka mňa, tak sezóna bola vydarená. Nemal som žiadne zdravotné problémy, na pretekoch som sa zlepšoval. Podľa mňa to vyzerá veľmi dobre, teraz už len mentálne nastavujem na to, aby som podal čo najlepší výkon,“ prezradil Jablčník svoje ambície.
V Paríži sa individuálne predstaví na 200 m voľný spôsob a rovnakú vzdialenosť pôjde aj v polohových pretekoch.
VIDEO: Matej Duša
Moravcová naznačila ambície
Slovenská plavecká federácia (SPF) je spokojná s nomináciou na toto podujatie. Generálna manažérka reprezentácia Martina Moravcová Valko naznačila ambície a ciele deväťčlennej výpravy:
„Osem plavcov čakajú individuálne disciplíny, jeden sa predstaví len v štafete. Skladáme štafetu, na ktorú sa chlapci veľmi tešia a my veríme, že sa im podarí zaplávať slušný výsledok.
Čo sa týka celej výpravy, tak možno ženská časť nám to potiahne výsledkami. Tiež je tu Matej Duša so slovenským rekordom, ale chalani sú mladší.
Dievčatá už majú za sebou viac pretekov na hlavnej úrovni, čiže od nich sa dá očakávať prienik do semifinále a dúfam, že aj finále.“
VIDEO: Nikoleta Trníková
Nominácia Slovenska na ME v plaveckých športoch v Paríži
Muži: Matej Duša (50 m voľný spôsob, 50 m motýlik), Jakub Gabriel (800 m voľný spôsob, 1500 m voľný spôsob), František Jablčník (200 m voľný spôsob, 200 m polohové preteky, 4x200 metrov voľný spôsob), Samuel Košťál (200 m voľný spôsob, 400 m voľný spôsob, 100 m motýlik, 200 m motýlik, 200 m polohové preteky, 400 m polohové preteky, 4x200 m voľný spôsob), Jakub Poliačik (4x200 m voľný spôsob), Milan Vojtko (200 m voľný spôsob, 400 m voľný spôsob, 800 m voľný spôsob, 4x200 voľný spôsob)
Ženy: Tamara Potocká (50 m motýlik, 100 m motýlik), Lilian Slušná (50 m voľný spôsob, 100 m voľný spôsob, 50 m motýlik), Nikoleta Trníková (100 m prsia, 200 m prsia, 400 m polohové preteky)