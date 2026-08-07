MS v hádzanej do 18 rokov žien 2026: Slovenky si poradili v zápase o umiestnenie s Maďarkami

Slovensko - Maďarsko. ONLINE prenos z zápasu o 5. - 8. miesto MS v hádzanej žien do 18 rokov.
Slovensko - Maďarsko. ONLINE prenos z zápasu o 5. - 8. miesto MS v hádzanej žien do 18 rokov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|7. aug 2026 o 14:30
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Sledovali ste spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu o 5. - 8. miesto na MS v hádzanej žien do 18 rokov: Slovensko - Maďarsko.

Slovenské reprezentantky čelili dnes v boji o 5. až 8. miesto na MS v hádzanej žien do 18 rokov 2026 rovesníčkam z Maďarska.

Z triumfu sa napokon tešili Slovenky, ktoré zvíťazili pohodlne 34:29. Na šampionáte tak budú bojovať o konečnú 5. priečku.

Hádzanú ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Maďarsko dnes (hádzaná, MS žien do 18 rokov, o 5. - 8. miesto, piatok, NAŽIVO)

MS U18 - ženy O 5. - 8. miesto 2026/2027
07.08.2026 o 17:30
Maďarsko
29:34
(12:17, 16:17)
60' minúta
Ukončený
Slovensko
Prenos
Vyhrávame nad Maďarskom 34:29. Budeme hrať o konečné 5. miesto proti Švajčiarsku.
Koniec zápasu.
60
Kubičínovej ďalší úspešný zákrok, už desiaty z 26 striel.
59
goalGól strelil tím Maďarsko.
58
goalGól strelil tím Slovensko (Némethová).
58
goalGól strelil tím Maďarsko.
57
goalGól strelil tím Slovensko (Némethová).
55
goalMaďarky skórujú do prázdnej brány.
55
goalGól strelil tím Maďarsko.
54
goalGól strelil tím Slovensko (Chrenková).
54
goalGól strelil tím Maďarsko.
53
Nepremenený sedemmetrový hod tímu Maďarsko.
53
Vylúčenie pre tím Slovensko (Valientová).
53
Gól zo sedemmetrového hodu strelil tím Slovensko (Gogová).
52
goalGól strelil tím Maďarsko.
50
Kubičínovej siedmy úspešný zákrok zo 17 striel.
50
goalGól strelil tím Slovensko (Némethová).
49
goalGól strelil tím Maďarsko.
49
Vylúčenie pre tím Maďarsko ().
49
goalGól strelil tím Slovensko (Némethová).
47
goalGól strelil tím Slovensko (Karkušová).
46
Nepremenený sedemmetrový hod tímu Maďarsko.
45
Gogová bola faulovaná, no bude z toho iba deviatka.
45
goalGól strelil tím Maďarsko.
44
Gól zo sedemmetrového hodu strelil tím Maďarsko.
43
goalGól strelil tím Slovensko (Karkušová).
43
goalGól strelil tím Maďarsko.
42
goalGogová strieľa gól do prázdnej brány.
42
goalGól strelil tím Slovensko (Bölcskei).
41
Skvelá Kubičinová.
41
goalGól strelil tím Maďarsko.
40
goalKarkušová strieľa gól do prázdnej brány.
39
goalGól strelil tím Maďarsko.
38
Gól zo sedemmetrového hodu strelil tím Slovensko.
38
Kubičínovej tretí úspešný zákrok zo siedmich streleckých pokusov.
37
goalGogová strieľa ďalší presilovkový gól.
36
goalGól strelil tím Slovensko (Karkušová).
36
Vylúčenie pre tím Maďarsko ().
36
goalGól strelil tím Maďarsko.
34
goalGól strelil tím Slovensko.
34
Gogová faulovaná.
34
goalGól strelil tím Maďarsko.
33
goalGörögová skóruje z protiútoku.
33
goalGól strelil tím Slovensko (Gogová).
32
Vylúčenie pre tím Slovensko (Valientová).
32
goalGól strelil tím Maďarsko.
31
goalGól strelil tím Maďarsko.
31
Začal sa druhý polčas.
Po prvom polčase vyhrávame nad Maďarkami 17:13.
Druhý polčas sa začne o 18:19.
30
Prvý polčas sa skončil.
30
goalGól strelil tím Maďarsko.
29
goalGól strelil tím Slovensko (Görögová).
26
goalChrenkovej prvý gól na tomto šampionáte.
25
goalGól strelil tím Maďarsko.
25
goalGól strelil tím Slovensko (Némethová).
24
goalGól strelil tím Slovensko (Némethová).
23
Gól zo sedemmetrového hodu strelil tím Maďarsko.
22
goalGól strelil tím Slovensko (Komlós).
22
goalGól strelil tím Maďarsko.
21
Osamotená Chrenková pred bránou, no mala prešľap.
19
goalGól strelil tím Maďarsko.
18
goalGól strelil tím Slovensko (Komlós).
17
goalGól strelil tím Slovensko (Komlós).
17
goalGól strelil tím Slovensko (Bölcskei).
16
Gogovú vychytala maďarská gólmanka.
15
goalGól strelil tím Maďarsko.
14
Gól zo sedemmetrového hodu strelil tím Slovensko (Gogová).
14
Vylúčenie pre tím Maďarsko ().
14
Už ôsma technická chyba Maďarska v tomto zápase.
13
goalGól strelil tím Slovensko (Karkušová).
12
goalGól strelil tím Slovensko (Gogová).
11
Valientová triafa pravú žrď.
11
goalGól strelil tím Maďarsko.
10
goalGól strelil tím Slovensko (Gogová).
10
goalGól strelil tím Maďarsko.
9
goalKarkušová skóruje z protiútoku.
8
goalGól strelil tím Slovensko (Špendlová).
8
goalGól strelil tím Maďarsko.
8
goalGól strelil tím Maďarsko.
7
goalGól strelil tím Slovensko (Görögová).
6
goalGól strelil tím Maďarsko.
6
Skvelý zákrok Stránskej.
6
Dobrý defenzívny zákrok Valientovej.
4
Maďarky sa nepresadili z pravého krídla.
4
Gól zo sedemmetrového hodu strelil tím Slovensko (Gogová).
3
Technická chyba Maďariek, môžeme to využiť.
2
goalGól strelil tím Slovensko (Bölcskei).
2
Útočíme, no Karkušová bola vytlačená.
1
goalGól strelil tím Maďarsko.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.
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