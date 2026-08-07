MS v hádzanej do 18 rokov žien 2026: Slovenky si poradili v zápase o umiestnenie s Maďarkami

Slovenské reprezentantky čelili dnes v boji o 5. až 8. miesto na MS v hádzanej žien do 18 rokov 2026 rovesníčkam z Maďarska.
Z triumfu sa napokon tešili Slovenky, ktoré zvíťazili pohodlne 34:29. Na šampionáte tak budú bojovať o konečnú 5. priečku.
Hádzanú ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Maďarsko dnes (hádzaná, MS žien do 18 rokov, o 5. - 8. miesto, piatok, NAŽIVO)
MS U18 - ženy O 5. - 8. miesto 2026/2027
07.08.2026 o 17:30
Maďarsko
29:34
(12:17, 16:17)
60' minúta
Ukončený
Slovensko
Prenos
Vyhrávame nad Maďarskom 34:29. Budeme hrať o konečné 5. miesto proti Švajčiarsku.
Koniec zápasu.
60
Kubičínovej ďalší úspešný zákrok, už desiaty z 26 striel.
59
Gól strelil tím Maďarsko.
58
Gól strelil tím Slovensko (Némethová).
58
Gól strelil tím Maďarsko.
57
Gól strelil tím Slovensko (Némethová).
55
Maďarky skórujú do prázdnej brány.
55
Gól strelil tím Maďarsko.
54
Gól strelil tím Slovensko (Chrenková).
54
Gól strelil tím Maďarsko.
53
Nepremenený sedemmetrový hod tímu Maďarsko.
53
Vylúčenie pre tím Slovensko (Valientová).
53
Gól zo sedemmetrového hodu strelil tím Slovensko (Gogová).
52
Gól strelil tím Maďarsko.
50
Kubičínovej siedmy úspešný zákrok zo 17 striel.
50
Gól strelil tím Slovensko (Némethová).
49
Gól strelil tím Maďarsko.
49
Vylúčenie pre tím Maďarsko ().
49
Gól strelil tím Slovensko (Némethová).
47
Gól strelil tím Slovensko (Karkušová).
46
Nepremenený sedemmetrový hod tímu Maďarsko.
45
Gogová bola faulovaná, no bude z toho iba deviatka.
45
Gól strelil tím Maďarsko.
44
Gól zo sedemmetrového hodu strelil tím Maďarsko.
43
Gól strelil tím Slovensko (Karkušová).
43
Gól strelil tím Maďarsko.
42
Gogová strieľa gól do prázdnej brány.
42
Gól strelil tím Slovensko (Bölcskei).
41
Skvelá Kubičinová.
41
Gól strelil tím Maďarsko.
40
Karkušová strieľa gól do prázdnej brány.
39
Gól strelil tím Maďarsko.
38
Gól zo sedemmetrového hodu strelil tím Slovensko.
38
Kubičínovej tretí úspešný zákrok zo siedmich streleckých pokusov.
37
Gogová strieľa ďalší presilovkový gól.
36
Gól strelil tím Slovensko (Karkušová).
36
Vylúčenie pre tím Maďarsko ().
36
Gól strelil tím Maďarsko.
34
Gól strelil tím Slovensko.
34
Gogová faulovaná.
34
Gól strelil tím Maďarsko.
33
Görögová skóruje z protiútoku.
33
Gól strelil tím Slovensko (Gogová).
32
Vylúčenie pre tím Slovensko (Valientová).
32
Gól strelil tím Maďarsko.
31
Gól strelil tím Maďarsko.
31
Začal sa druhý polčas.
Po prvom polčase vyhrávame nad Maďarkami 17:13.
Druhý polčas sa začne o 18:19.
Druhý polčas sa začne o 18:19.
30
Prvý polčas sa skončil.
30
Gól strelil tím Maďarsko.
29
Gól strelil tím Slovensko (Görögová).
26
Chrenkovej prvý gól na tomto šampionáte.
25
Gól strelil tím Maďarsko.
25
Gól strelil tím Slovensko (Némethová).
24
Gól strelil tím Slovensko (Némethová).
23
Gól zo sedemmetrového hodu strelil tím Maďarsko.
22
Gól strelil tím Slovensko (Komlós).
22
Gól strelil tím Maďarsko.
21
Osamotená Chrenková pred bránou, no mala prešľap.
19
Gól strelil tím Maďarsko.
18
Gól strelil tím Slovensko (Komlós).
17
Gól strelil tím Slovensko (Komlós).
17
Gól strelil tím Slovensko (Bölcskei).
16
Gogovú vychytala maďarská gólmanka.
15
Gól strelil tím Maďarsko.
14
Gól zo sedemmetrového hodu strelil tím Slovensko (Gogová).
14
Vylúčenie pre tím Maďarsko ().
14
Už ôsma technická chyba Maďarska v tomto zápase.
13
Gól strelil tím Slovensko (Karkušová).
12
Gól strelil tím Slovensko (Gogová).
11
Valientová triafa pravú žrď.
11
Gól strelil tím Maďarsko.
10
Gól strelil tím Slovensko (Gogová).
10
Gól strelil tím Maďarsko.
9
Karkušová skóruje z protiútoku.
8
Gól strelil tím Slovensko (Špendlová).
8
Gól strelil tím Maďarsko.
8
Gól strelil tím Maďarsko.
7
Gól strelil tím Slovensko (Görögová).
6
Gól strelil tím Maďarsko.
6
Skvelý zákrok Stránskej.
6
Dobrý defenzívny zákrok Valientovej.
4
Maďarky sa nepresadili z pravého krídla.
4
Gól zo sedemmetrového hodu strelil tím Slovensko (Gogová).
3
Technická chyba Maďariek, môžeme to využiť.
2
Gól strelil tím Slovensko (Bölcskei).
2
Útočíme, no Karkušová bola vytlačená.
1
Gól strelil tím Maďarsko.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.