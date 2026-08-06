Plavecká federácia musela pozastaviť členstvo 64 klubom. Odblokovali sme sa od hrozby, hovorí prezident

Vedenie Slovenskej plaveckej federácie (SPF) muselo vykonať sériu rozhodnutí, aby bolo aj naďalej zabezpečené fungovanie a financovanie tohto športu na Slovensku.
Dôležitým krokom bolo uskutočnenie riadnej konferencie, schválenie zmeny stavov, výročnej správy a rozpočtu.
„Chcel by som objasniť situáciu, do ktorej sme sa dostali. Museli sme pristúpiť k pozastaveniu členstva 64 klubom a snažili sme sa z tohto stavu vykorčuľovať tak, aby sa to netýkalo našich športovcov.
Chcem ubezpečiť športovcov, že sme splnili všetky zákonom stanovené veci zo Zákona o športe. Odblokovali sme sa od hrozby pozastavenia príjmu verejných prostriedkov,“ načrtol situáciu z predošlých dní prezident SPF Ivan Šulek.
VIDEO: Šulek a Moravcová Valko
Rozhodnutie sme robili veľmi citlivo
Aj napriek náročnej situácii sa SPF snažilo o bezproblémové fungovanie samotných športovcov, ktorí patria pod strešnú plaveckú organizáciu na Slovensku.
„Toto rozhodnutie, spolu s právnymi zástupcami, vzniklo tak, že sme sa potrebovali odblokovať. Neboli sme schopní usporiadať riadnu konferenciu, ktorú sme zo zákona povinní usporiadať.
Pri tejto ťažkej debate sme rozmýšľali hlavne nad športovcami, rodičmi a deťmi, pretože SPF stojí na tomto základnom pilieri.
Naše rozhodnutie - pozastaviť činnosť niektorým klubom, tak športová činnosť bola z tohto vyňatá. Je to možné v rámci našich stanov. Naši športovci môžu súťažiť a pretekať, hlásiť sa na súťaže.
Rozhodnutie sme robili veľmi citlivo, aby sme naďalej mohli fungovať. Robilo sa to v prospech klubov a športovcov,“ vyhlásila generálna manažérka reprezentácie a zároveň členka Rady SPF Martina Moravcová Valko.
Unikátne riešenie
Až štvrtá konferencia SPF priniesla úspešnú realizáciu potrebných krokov vyplývajúcich zo Zákona o športe.
„Pozastavenie členstva v takomto rozsahu predstavuje v histórii slovenského športu unikátne riešenie, ktoré bolo vykonané v súlade so Stanovami SPF. Výnimkou bolo, aby tento krok nezasiahol športovcov.
Je potrebné si uvedomiť, že SPF ako občianske združenie realizuje verejný záujem v oblasti plaveckých športov, preto aj členovia účasťou v orgánoch takejto federácie realizujú svojou činnosťou verejný záujem, v tomto prípade plaveckých športov.
Preto aj samotné stanovy SPF definujú práva a povinnosti členov SPF. Po prevzatí zastupovania sme zistili, že nastáva postupná paralyzácia tohto záujmu.
SPF sa dostávala do stavu, keby nebolo možné realizovať verejný záujem. Nemala tak splnené zákonné požiadavky na to, aby mohla byť prijímateľom verejných finančných prostriedkov,“ uviedol právny zástupca SPF Peter Haňdiak.
Prezident SPF informoval, že pozastavenie členstva nebráni vyplateniu príspevku uznanému športu klubom.
O podnetoch pozastavených členov bude Rada SPF rokovať na konci augusta. Šulek uviedol, že niektorí akceptovali pozastavenia a niektorí uviedli právne námietky voči dôvodom pozastavenia.