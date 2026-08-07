Nemka so zlatom na ME. Jediná Slovenka obsadila v prvej skupine posledné miesto

Isabel Goseová
Isabel Goseová (Autor: REUTERS)
TASR|7. aug 2026 o 11:49
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V 500-metrovom finále triumfovala s časom 6:41,0 min.

ME v plaveckých športoch v Paríži

diaľkové plávanie - vyraďovacie preteky na 3 km, finále na 500 m:

#

Meno

Čas

1.

DEU

Isabel Goseová

6:41,0 min

2.

HUN

Bettina Fabianová

+3,1 s

3.

ITA

Ginevra Taddeuciiová

+3,7 s

4.

FRA

Ines Delacroixová

+7,1 s

5.

RUS

Jekaterina Sorokinová

+11,1 s

6.

FRA

Lou-Ann Gaudaireová

+12,7 s

16.

SVK

Lucia Slámová


Nemecká plavkyňa Isabel Goseová získala zlatú medailu na ME v plaveckých športoch v Paríži vo vyraďovacích pretekoch v diaľkovom plávaní na 3 km.

V 500-metrovom finále triumfovala s časom 6:41,0 min, pričom najlepšia bola aj v druhej skupine v 1. kole na 1500 m i v druhej skupine v 2. kole na 1000 m.

Striebro získala Maďarka Bettina Fabianová, keď vo finále zaostala za Goseovou o 3,1 sekundy. So stratou 3,7 s získala bronz Talianka Ginevra Taddeucciová.

Jediná Slovenka v štartovom poli Lucia Slámová obsadila v prvej skupine v 1. kole posledné 16. miesto.

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