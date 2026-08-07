Nemka so zlatom na ME. Jediná Slovenka obsadila v prvej skupine posledné miesto

ME v plaveckých športoch v Paríži
diaľkové plávanie - vyraďovacie preteky na 3 km, finále na 500 m:
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Meno
Čas
1.
Isabel Goseová
6:41,0 min
2.
Bettina Fabianová
+3,1 s
3.
Ginevra Taddeuciiová
+3,7 s
4.
Ines Delacroixová
+7,1 s
5.
Jekaterina Sorokinová
+11,1 s
6.
Lou-Ann Gaudaireová
+12,7 s
16.
Lucia Slámová
Nemecká plavkyňa Isabel Goseová získala zlatú medailu na ME v plaveckých športoch v Paríži vo vyraďovacích pretekoch v diaľkovom plávaní na 3 km.
V 500-metrovom finále triumfovala s časom 6:41,0 min, pričom najlepšia bola aj v druhej skupine v 1. kole na 1500 m i v druhej skupine v 2. kole na 1000 m.
Striebro získala Maďarka Bettina Fabianová, keď vo finále zaostala za Goseovou o 3,1 sekundy. So stratou 3,7 s získala bronz Talianka Ginevra Taddeucciová.
Jediná Slovenka v štartovom poli Lucia Slámová obsadila v prvej skupine v 1. kole posledné 16. miesto.