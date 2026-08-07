Najkratšia trať mu sadla najviac. Zlato putuje po napínavom finále do Maďarska

ME v plaveckých športoch v Paríži
diaľkové plávanie - vyraďovacie preteky mužov na 3 km, finále na 500 m:
#
Meno
Čas
1.
Dávid Betlehem
6:12,9 min
2.
Marc-Antoine Olivier
+3,2 s
3.
Logan Fontaine
+3,5 s
4.
Gregorio Paltrinieri
+4,0 s
5.
Kristóf Rasovszky
+4,1 s
6.
Athanasios Charalampos Kynigakis
+5,1 s
14.
Jakub Gabriel
17.
Tomáš Peciar
Maďarský plavec Dávid Betlehem získal zlatú medailu na ME v plaveckých športoch v Paríži vo vyraďovacích pretekoch v diaľkovom plávaní na 3 km. V 500-metrovom finále uspel s časom 6:12,0 min.
Najviac mu sadla najkratšia vzdialenosť, keďže v druhej skupine v 1. kole na 1500 m skončil druhý a v druhej skupine v 2. kole na 1000 m tretí.
Za Betlehemom finišovali na pódiových priečkach dvaja Francúzi. Strieborný Marc-Antoine Olivier zaostal o 3,2 sekundy a Logan Fontaine bral bronz so stratou 3,5 s.
Slováci nepostúpili z prvého kola, keď v prvej skupine Jakub Gabriel obsadil 14. priečku a Tomáš Peciar skončil na 17. mieste.