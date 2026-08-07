Najkratšia trať mu sadla najviac. Zlato putuje po napínavom finále do Maďarska

Slovenský reprezentant v diaľkovom a bazénovom plávaní Tomáš Peciar.
Slovenský reprezentant v diaľkovom a bazénovom plávaní Tomáš Peciar. (Autor: archív T. Peciara)
TASR|7. aug 2026 o 14:26
ShareTweet0

Slováci nepostúpili z prvého kola.

ME v plaveckých športoch v Paríži

diaľkové plávanie - vyraďovacie preteky mužov na 3 km, finále na 500 m:

#

Meno

Čas

1.

HUN

Dávid Betlehem

6:12,9 min

2.

FRA

Marc-Antoine Olivier

+3,2 s

3.

FRA

Logan Fontaine

+3,5 s

4.

ITA

Gregorio Paltrinieri

+4,0 s

5.

HUN

Kristóf Rasovszky

+4,1 s

6.

GRC

Athanasios Charalampos Kynigakis

+5,1 s

14.

SVK

Jakub Gabriel


17.

SVK

Tomáš Peciar

Maďarský plavec Dávid Betlehem získal zlatú medailu na ME v plaveckých športoch v Paríži vo vyraďovacích pretekoch v diaľkovom plávaní na 3 km. V 500-metrovom finále uspel s časom 6:12,0 min.

Najviac mu sadla najkratšia vzdialenosť, keďže v druhej skupine v 1. kole na 1500 m skončil druhý a v druhej skupine v 2. kole na 1000 m tretí.

Za Betlehemom finišovali na pódiových priečkach dvaja Francúzi. Strieborný Marc-Antoine Olivier zaostal o 3,2 sekundy a Logan Fontaine bral bronz so stratou 3,5 s.

Slováci nepostúpili z prvého kola, keď v prvej skupine Jakub Gabriel obsadil 14. priečku a Tomáš Peciar skončil na 17. mieste.

Vodné športy

    Karolína Abrahámová
    Karolína Abrahámová
    Mladá Slovenka oslavuje zisk medaily. Na majstrovstvách Európy uspela v kategórii K1
    dnes 15:59
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Najkratšia trať mu sadla najviac. Zlato putuje po napínavom finále do Maďarska