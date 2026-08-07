Futbalový palác, výsledok z hororu. Takto ešte slovenský tím dvakrát nevyhorel

O DAC sa hovorí, že má najlepšie vybavenú akadémiu na Slovensku. Niektorí tvrdia, že dokonca v celej strednej Európe. Vraj im ju závidia aj veľké pražské kluby. To všetko môže byť pravda.
Akadémia je nádherná vec. Moderné ihriská, špičkové zázemie, tréningové centrum, všetko tip-top. Jediný drobný problém je, že európske poháre sa stále hrajú na trávniku a nie v katalógu developerského projektu.
Kľúčové sú výsledky. A tie sú pre Dunajskú Stredu v Európe čoraz bolestivejšie.
Debakel 0:6 v prvom zápase 3. predkola Konferenčnej ligy na pôde Twente Enschede nie je obyčajná prehra. Je to zlyhanie, ktoré sa zapísalo do histórie slovenského klubového futbalu.
DAC opäť dokázal niečo výnimočné. V rámci štvrtkového programu 3. predkola Konferenčnej a Európskej ligy sa odohralo 37 zápasov.
Slovenský zástupca bol jediným tímom, ktorý prehral rozdielom šiestich gólov. Jediným mužstvom, ktoré prehralo rozdielom dvoch tried.
Európa nie je náhoda
To sa nedá vysvetliť iba silou súpera.
Tréner Robert Klauss po zápase povedal: „Mnohí hráči ešte nikdy v živote nehrali pred takou kulisou. Bola to pre nich veľká škola. Vo futbale sa občas stáva, že prídu také výsledky. Treba si z toho zobrať, z čoho sa dá poučiť.“
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase
Lenže problém DAC-u nie je jeden večer v Holandsku. Problémom je, že rovnaký príbeh sa opakuje.
V priebehu piatich rokov utrpela Dunajská Streda už druhý sedem- či šesťgólový výprask v predkolách európskych pohárov. V sezóne 2020/21 prehrala s Linzom 0:7. Teraz s Twente 0:6.
A ešte znepokojivejšia je štatistika, ktorá hovorí viac než emócie. DAC v 3. kvalifikačnom kole európskych pohárov ešte nikdy nestrelil gól. V štyroch zápasoch inkasoval 15-krát.
Najväčšie debakle slovenských tímov v Európe
1. FC Barcelona – FK Matador Púchov 8:0, 15. 10. 2003 Pohár UEFA, 1. kolo (odveta)
2. LASK Linz – FC DAC 1904 Dunajská Streda 7:0, 24. 9. 2020 Európska liga, 3. predkolo (hrá sa na 1 zápas)
3. FC Twente Enschede – FC DAC 1904 Dunajská Streda 6:0, 6. 8. 2026 Konferenčná liga UEFA, 3. predkolo (1. zápas)
4. Girondins Bordeaux – FK Matador Púchov 6:0, 3. 10. 2002 Pohár UEFA, 1. kolo (1. zápas)
Je to smola, či náhoda? Alebo vzorec?
Akademická ilúzia
Najväčší paradox spočíva v tom, že DAC patrí medzi kluby s najlepším zázemím v regióne. Má modernú akadémiu, infraštruktúru, finančné možnosti aj zázemie, o akom sa väčšine slovenských klubov môže iba snívať.
Ak však klub opakovane zlyháva v momentoch, keď sa má ukázať kvalita jeho projektu, potom je namieste nepríjemná otázka: čo vlastne tá akadémia produkuje?
Špičkové podmienky samy osebe nestačia. Európa neudeľuje body za investície, ale za konkurencieschopnosť.
Minulý rok bol DAC vyradený ešte pred prvým výkopom. UEFA ho vylúčila z Konferenčnej ligy pre porušenie pravidiel o vlastníctve viacerých klubov.
VIDEO: Zostrih zápasu Twente - DAC
Teraz ho poslal k zemi súper. A možno ešte bolestivejším spôsobom. Pretože tentoraz sa už nebolo za čo schovať.
Historická hanba
Nikdy v histórii neschytalo slovenské mužstvo v predkolách európskych pohárov taký debakel ako Dunajská Streda. Tá to dokázala dvakrát.
Áno, Matador Púchov v roku 2023 prehral na Camp Nou s Barcelonou 0:8. Áno, Žilina dostala od Marseille 0:7 v roku 2010.
Lenže Púchov čelil slávnej Barcelone so svetovými hviezdami najvyššej kategórie a Žilina hrala skupinovú fázu Ligy majstrov.
DAC prehral v predkole Konferenčnej ligy. Twente je solídny európsky klub, ale nie je to gigant.
A práve preto je tento výsledok taký výrečný. Klub, ktorý sa prezentuje ako moderný futbalový projekt so špičkovou akadémiou, dostal od Európy ďalšiu tvrdú lekciu.
Možno je načase prestať hovoriť o tom, aké má DAC zázemie, a začať hovoriť o tom, prečo z neho nevychádzajú európske výsledky.
Pretože najlepšia akadémia v strednej Európe by nemala byť synonymom pre najhorší výsledok slovenského klubu v predkolách európskych pohárov.