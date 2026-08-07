Mladá Slovenka oslavuje zisk medaily. Na majstrovstvách Európy uspela v kategórii K1

Slovenská vodná slalomárka Karolína Abrahamová získala bronz v kategórii K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo francúzskom Epinale.
Jej krajanka Zara Záhorská obsadila piate miesto s mankom 35 stotín na Abrahamovú.
Abrahamová stratila na víťaznú Valentýnu Kočířovú z Česka 4,73 sekundy. Na striebro, ktoré brala Nemka Nova Müllerová, chýbalo Slovenke 2,22 sekundy.
Víťazka predviedla bezchybnú jazdu, Müllerová s Abrahomovou mali po 4 trestné sekundy.
Sedemnásťročnej Slovenke nevyšla úvodná časť, keď mala dotyk na tretej a protiprúdnej šiestej bránke.
Pôvodne figurovala mimo pódia, no jury udelila jej konkurencii dodatočné trestné sekundy.
Záhorskej chýbala na štvrtú Češku Luciu Vaculovú len stotina sekundy. Dotyk mala počas svojej jazdy len jeden, a to na bránke číslo šesť.
„Pravdupovediac, keď som prišla do cieľa a videla som, že som štvrtá, tak som bola na seba veľmi nahnevaná, pretože som spravila vo finálovej jazde viacero chýb.
V prvom rade som nazbierala až štyri trestné sekundy po mojej nepozornosti, potom som zaváhala v dvanástej bránke, kde som nechala určitý čas pri prejazde do trinástej bránky a ešte aj pri výjazde z poslednej protiprúdnej bránky som jemne zavadila špičkou lode o kameň.
Tých chýb bolo teda dosť, a tak ma mrzelo, že som práve pre ne bola štvrtá,“ povedala pre canoe.sk Abrahamová, ktorá obhajovala titul z vlaňajších MEJ zo slovinského Solkanu.
„V novembri budem mať osemnásť, takže to je moja posledná sezóna medzi juniorkami, keďže v ďalšej už budem súperiť s pretekárkami do 23 rokov. Žiaľ, v Krakove na mládežníckych majstrovstvách sveta mi to nevyšlo, pretože som nepostúpila ani do finále.
Po semifinálovom druhom mieste som si veľmi želala, aby som minimálne zopakovala taký výkon aj vo finále a nakoniec sa tak stalo takmer na stotinky. Nielenže som mala znovu dva dotyky, ale aj čas som mala vo finále len o dvadsaťšesť stotín sekundy rýchlejší.
Chcela som predviesť v boji o medaily o niečo lepší výkon, ale je z toho predsa len medaila, takže super. Naozaj som aj s bronzom nadmieru spokojná,“ dodala Abrahamová.