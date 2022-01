Pick 6: Bol najlepší v lige. Teraz je za šaša

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, keď obranca nielen, že prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Nová pravidelná rubrika na Sportnete zachytáva každý týždeň šesť ultimátnych okamihov hracieho kola. V šestnástom kole sa lámalo šťastie, srdcia aj rozum. Bolo sa na čo pozerať. Autora tejto rubriky môžete poznať z podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Pick 1: Antonio Brown odišiel z NFL Uprostred dramatického duelu Tampy Bay Buccaneers na ihrisku New York Jets, o ktorom ešte bude reč, sa udiala najbizarnejšia vec za dlhé obdobie.

V okamihu, keď Tampa prehrávala v tretej štvrtine o 14 bodov, sa ich wide receiver Antonio Brown postavil zo striedačky, dal si dole chrániče, dres, hodil tričko súperovým divákom a za všeobecného úžasu všetkých odpochodoval do kabíny.

AB patril možno pred štyrmi rokmi k najlepším receiverom ligy. Nie, on bol najlepší receiver ligy a jeho éra v Pittsburghu mu zabezpečí vstup do Hall of Fame. Bol príbehom popolušky (draftovaný v 6. kole), ale aj smoliara, ktorý to nikdy so Steelers nedotiahol k víťaznému Super Bowlu. A hoci mal už aj vtedy rôzne prešľapy (livestream z trénerovej reči v kabíne), čo začal vyvádzať potom, nemá obdobu.

Kauza s primrznutými chodidlami z kryokomory, odmietnutie hrania v novších bezpečnejších prilbách, vyhadzov z Raiders aj z Patriots. Pred mesiacom sa prišlo na to, že si sfalšoval potvrdenie o očkovaní. Uznajte, to už je naozaj slušný súpis, ale koruna prišla teraz. Zatiaľ nevieme presne, čo sa stalo, čo bolo popudom pre túto reakciu. Vieme, že ho chceli v útrobách štadiónu najskôr zatknúť ochrankári, mysliac si, že ide o nejakého fanúšika, ktorý sa dostal, kam nemal. Vieme, že odišiel na letisko ešte v čase, keď jeho spoluhráči otáčali zápas a vieme, že tréner Bruce Arians to okomentoval jednou vetou: „ Už nie je súčasťou tímu “. Pick 2: Zlomené zeleno-biele srdcia (New York Jets vs Tampa Bay Buccaneers 24:28) Začali sme nepokojom v hlave Antonia Browna, teraz pôjdeme po utrápených srdciach fanúšikov Gang Green. Jets zase raz prehrali, navyše s veľkým favoritom. Potiaľ by to bola správa vlastne tuctová. Lenže ten zápas tuctový nebol a veľký Tom Brady musel vytiahnuť naozaj veľkolepý záverečný drive, aby odvrátil šok prvej kategórie.

Zach Wilson a Tom Brady sa narodili v ten istý deň. Pravda, Brady o dvadsaťdva rokov skôr. Wilson má zlú sezónu, Brady výbornú. V zápase to však vyzeralo úplne inak. Jets sa rozohrali k slušnému výkonu, hrali srdnato a boli naozaj naozaj blízko veľkému prekvapeniu. V závere zápasu išli, hoci vyhrávali, do rizika a skúsili súpera doraziť. To sa im nepodarilo a potom videli na vlastné oči to, čo im urobil Brady už toľkokrát v drese Patriots. Zlomil im srdcia. Brady za menej ako minútu prepochodoval celé ihrisko, bez timeoutu bral, čo mu obrana ponúkla a potom fantasticky, pohybom tela zmrazil súperovho safetyho a hodil dlhú loptu na neznámeho Cyrila Graysona pre víťazný TD. Toto celé rovno môže ísť do učebnice pod kolónku „víťazný drive“. Pravda, Brady to robí dlhé roky, tentokrát však naozaj s menej hviezdnym útokom. Pick 3: Vitajte v džungli (Cincinnati Bengals vs Kansas City Chiefs 34:31) Nielenže Bengals vyhrali zápas nad opäť silnými Chiefs, nielenže tým získali prvé miesto v divízii a automatický postup do play off, oni to urobili nezabudnuteľným spôsobom. Záver zápasu, keď Bengals opakovane na 4. down riskovali a snažili sa o víťazný TD, by stal za dva odstavce. Ako Tony Romo opakovane hovoril do mikrofónu, „už neriskujte, kopnite“. Riskovali, mali kopu šťastia na dve penalty súpera, a nakoniec to uhrali. Ale v tieni bláznivého konca by rozhodne nemal zostať výkon nováčika Ja´Marra Chasea.

Chase začal v drafte ako kontroverzný výber na 5.mieste, no má za sebou základnú časť, ktorá mu vynesie cenu pre ofenzívneho nováčika roka, a teraz zápas, ktorým prepísal rekordy. Jedenásť chytených prihrávok pre 266 yardov (toľko niekedy nemá celý útok) a tri touchdowny. Kopa z toho ťažké lopty, ktoré boli 50:50, no keď letia na neho, odrazu sú 80:20. A ešte by som rád vyzdvihol jednu vec. Odhodlanie Bengals v poslednom drive. Jednoducho pochodovali ihriskom vediac dve pravdy. Musia dať body a nesmú pustiť súpera už na ihrisko. Oboje sa im podarilo. Toto play-off budú Bengals minimálne dobrou zábavou. Od budúcej sezóny by už mohli patriť medzi hlavných predátorov džungle. Pick 4: Nehrajte proti kasínu (Indianapolis Colts vs Las Vegas Raiders 20:23) Na Vegas by si začiatkom decembra už nik nestavil. Prehrali 5 z posledných 6 zápasov, prešustrovali vedenie zo začiatku sezóny. Lenže potom sa na nich usmiala pani Šťastena. Vyhrali nad covidom zdecimovanými Browns (ktorí boli v zápase aj tak lepší), porazili Broncos, ktorí stratili starting QB a teraz šokujúco vyhrali aj nad silnými Colts.

Indianapolis Colts vs Las Vegas Raiders. (Autor: SITA/AP)

Derrek Carr opäť potvrdil, že patrí k najnenápadnejším kompetentným quarterbackom. Podľa štatistík patrí do najlepšej tretiny, hoci ho nikto nespomína. A ak už niekto áno, tak najčastejšie nespokojní fanúšikovia Raiders.

V tomto zápase však viedol niekoľko dôležitých driveov, ten najdôležitejší v poslednej minúte zápasu, keď zariadil situáciu pre víťazný kop. Po strate výborného tight enda Darrena Wallera sa ukazuje byť jednotkou útoku receiver Hunter Renfrow. Ten je tiež jedným z najnenápadnejších hráčov na svojej pozícii, ale s Carrom mu to proste ide. S touto výhrou Raiders preskočili Colts a doskočili až na pozície znamenajúce play-off. Pravda, aby tam zostali, musia ideálne vyhrať v poslednom kole proti Chargers, ktorí naopak o vyraďovačku ešte zúfalo bojujú. Na koho by ste si teraz stavili? Ja asi na čiernu. Pick 5: V púšti narazili na živú vodu (Dallas Cowboys vs Arizona Cardinals 22:25) Ten pocit, keď držíte v rukách lano, ale strašne sa šmýka a pomaly a isto vám uniká z úchopu. Tak presne sa museli cítiť zverenci trénera Kingsburyho posledné týždne. Po skvelom štarte 7-0 sa začali Cardinals kopiť zranenia a prehry. S top súpermi (Packers, Rams) hrali vyrovnane, ale prehrali. Vyzeralo to, že sa síce do play-off dostanú, ale budú bez šťavy, bez sily vzdorovať. No v zápase s Dallasom narazili na živú vodu.

Kyler Murray oslavuje triumf v zápase proti Dallas Cowboys. (Autor: SITA/AP)

V tomto zápase sa Kyler Murray prezentoval vo forme, ktorá má blízko k MVP. Eluzívny, schopný hádzať na centimeter presne v behu, aj si pre prvý down sám dobehnúť. To všetko bez zraneného receivera Hopkinsa a running backa Connera (spolu 22 TD v sezóne). Opornou vežou útoku sa stal tentokrát Antoine Wesley, ktorý síce chytil iba 4 lopty pre 30 yardov, ale pre 2 TD. Nie je úplne jasné, ani pravdepodobné, že sa Cardinals dokážu ešte vyštverať na čelo divízie a získať tak výhodu domáceho ihriska, ale to nie je ani úplne podstatné. Najdôležitejšie je, že našli zdroj optimizmu, že sa vypli k výkonu proti silnému mužstvu, ktorý im pripomína, kým boli v septembri a kým môžu byť vo februári. Pick 6: Z každého rožka troška Je toho ešte veľmi veľa, čo by sa dalo spomenúť. Skúsim sem nahromadiť aspoň pár telegrafických postrehov a okamihov, ktoré treba vidieť. Poďme na to: Philadelphia Eagles sa v prvom roku bez Wentza a Pedersena nerozpadla, naopak, dostala krídla a je v play off. Z trojice Chargers, Raiders, Colts sa minimálne jedno mužstvo do vyraďovačky nedostane.

Títo hlavní tréneri – Mike Zimmer (Vikings), Vic Fangio (Broncos), Pete Carroll (Seahawks) – patria k veľkým menám ligy. A pokojne môžu byť všetci traja o týždeň bez práce. Tu je pripomienka, ako veľmi chceli Cardinals vyhrať. Išli do fake puntu a loptu chytil receiver o helmu súpera. Znie to úžasne, vyzerá to ešte lepšie.

A takto sa pozeral T.Y. Hilton, ako obrancovia nechcú loptu. Alebo T.WOW. Hilton?