Nitra pokračuje v úspešnej sérii. Doma sa jej darí, predviedla najlepší polčas v sezóne

Hráči Nitry Knights si v desiatom kole základnej časti českej Snapbacks ligy v americkom futbale zabezpečili postup do play off.
Jediný slovenský tím v súťaži triumfoval pred domácim publikom nad Brno Sígrs 49:10 a zaznamenal tak tretie víťazstvo za sebou.
V tabuľke si zároveň poistili tretiu pozíciu, aktuálne má na konte bilanciu piatich výhier a dvoch prehier.
Knights položili základ úspechu v prvom polčase, ktorý bol z ich pohľadu najlepší v doterajšom ročníku.
Bíro nabehal najviac yardov
Brno nútili ku chýbam a na prestávku išli s komfortným vedením 28:3. V ďalších štvrtinách už kontrolovali dianie na trávniku, navyše dokázali prepisovať historické ligové rekordy.
Mário Bíro je po 10. kole opäť lídrom v počte nabehaných yardov a teraz k tomu pridal nové maximum v zachytených touchdownových prihrávkach.
O vzácnejší počin sa postaral quaterback Desmond Prusia. Američan v službách Nitry sa postaral o sedem „passových touchdownov“, čo sa nikdy doteraz v súťaži žiadnemu hráčovi nepodarilo.
„Prekonanie rekordu znamená pre mňa veľa. Som vďačný môjmu tímu za to, že som mohol ísť a pokoriť tento rekord.
Všetci v tomto smere odviedli skvelú robotu, či už hráči alebo realizačný tím. V zápase bola situácia, keď mi povedali, že je potrebný ešte jeden touchdown, aby som sa stal rekordérom, čiže patrí vďaka Gorazdovi Lazorikovi za sledovanie štatistík.
Som treťou sezónou súčasťou tejto ligy a konečne si zahrám v semifinále. Teším sa z toho, ideme krok po kroku za tým, čo chceme dosiahnuť. Najbližšou ambíciou je odštartovať play off doma,“ povedal pre TASR Prusia.
Skvelá domáca séria
Nitrania ťažia z výhody domáceho prostredia, pred 980 divákmi to bolo tretie víťazstvo zo štyroch tohtosezónnych vystúpení.
Proti Brnu navyše s pečiatkou účasti v semifinále, do konca základnej časti budú bojovať o výhodu domáceho prostredia.
„Zápas konečne prebehol tak, ako sme chceli. V prvom polčase to teda nebolo trápenie a potom doháňanie, konečne sme zabrali od začiatku a išli ako mašina.
Asi sme si už všetci vstúpili do svedomia, že je potrebná lepšia dochádzka na tréningy a zápasy. Sme šťastní za miestenku v play off, ale nemienime spomaliť, pretože doteraz sme hrali hrozne.
Aj takýto výkon sa dá zlepšiť, pretože vieme, ako hrá Znojmo alebo Vysočina. Keby sa nám podarí domáce semifinále a finále, tak to je asi sen každého, kto tu hrá,“ prezradil hráč Nitry Christián Kúdela.
„Rytieri“ sa teraz dvakrát predstavia na trávnikoch súperov, v sobotu 6. júna o 15.00 h sa pokúsia predĺžiť víťaznú sériu proti ISMM Ostrava Steelers. Zo základnej časti postúpia štyria najlepší do play off. Finále, Tipsport Czech Bowl XXXIII, sa uskutoční 19. júla v Nitre.
Snapbacks liga - 10. kolo
Nitra Knights - Brno Sígrs 49:10
Pilsen Patriots - Znojmo Knights 16:39
Vysočina Gladiators - ISMM Ostrava Steelers 38:0