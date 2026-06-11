Historický megakontrakt. Hviezda NFL zarobí viac ako pol miliardy dolárov

Hviezdny quaterback Patrick Mahomes má ako prvý hráč v histórii zámorskej ligy amerického futbalu NFL zmluvu na viac ako pol miliardy dolárov.
S Kansas City Chiefs sa dohodol na predĺžení kontraktu o ďalšie dve sezóny do roku 2033. Celková hodnota zmluvy predstavuje podľa médií 504,75 milióna dolárov. S bonusmi si môže Mahomes prísť až na 520 miliónov dolárov.
Od budúceho roka si 30-ročný rozohrávač zarobí v priemere 64 miliónov dolárov za sezónu. Prekoná tým ligový rekord Daka Prescotta, ktorý má vďaka zmluve s Dallasom z roku 2024 ročný príjem 60 miliónov dolárov.
"Som nadšený, že budem súčasťou kráľovstva Chiefs ešte dlhšie," povedal Mahomes, ktorému doteraz bežala desaťročná zmluva na 450 miliónov dolárov. "Máme pred sebou ešte veľa práce. Poďme do toho. Poďme ďalej vyhrávať."
Mahomes získal s Chiefs trikrát Super Bowl a zakaždým bol vyhlásený najužitočnejším hráčom Super Bowlu.
Vlani v decembri si pretrhol predný skrížený väz v ľavom kolene a momentálne pracuje na svojom návrate. Jeho tímu po prvý raz od roku 2014 chýbal v play off.