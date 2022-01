Ďalší škandál v kariére Browna. Komentátor nič podobné nevidel

NEW YORK. Obhajca trofeje Vincea Lombardiho pre víťaza NFL, tím Tampa Bay Buccaneers, sa v nedeľňajšom zápase dlhé minúty trápil.

Na pôde New Yorku Jets, ktorý už dávno stratil šancu na postup do play off, prehrával už o štrnásť bodov, ale napokon vydarenou akciou pätnásť sekúnd pred koncom skompletizoval obrat na 28:24.

Po zápase sa však viac ako o touchdowne Cyrila Graysona či 410 nahádzaných yardoch Toma Bradyho hovorilo o incidente, ktorý sa udial v tretej štvrtine.

Hráč Buccaneers Antonio Brown si vyzliekol dres a hodil ho na zem. Následne sa zbavil aj tielka a rukavíc, ktoré odhodil fanúšikom.