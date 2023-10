Pick 6: Ako neznámy Afroameričan zatienil 40-miliónovú hviezdu

Aj v sezóne 2023 vám budem prinášať šesť okamihov daného týždňa. Šesť mužstiev, ktoré nemali mať šancu sa zaťali a vyhrali. Dnes to bude hlavne o nich.

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov.

Vikings obrana mala patriť v tejto sezóne k najslabším, čo sa týka talentu. No príchod vynikajúceho defenzívneho koordinátora Briana Floresa prináša ovocie. Udržať súpera na sedemnástich bodoch je pekný výkon.

Výhra prišla po katastrofálnom úvode do sezóny, keď Patriots postupne odišla obrana, pričom útok ani nikdy neprišiel. V tomto zápase to však bolo iné.

Uvidíme, ako dlho mu to bude trvať. Čo sme však málokto tušili, že si túto veľkú výhru pripíše v zápase proti Buffalo Bills.

Nielenže ofenzíva okolo QB Maca Jonesa dala 29 bodov, ale v závere zápasu bola schopná, otočiť prehru na výhru. Víťazný drive sa tomu hovorí a vždy sa to cení. Tu máte krátku analýzu, ako to videl sám Bill.

Niekedy sa história opakuje a niekedy nie. Giants pred rokom museli vyhrať nad Washingtonom Commanders, aby postúpili do play-off, teraz museli vyhrať, aby pre nich sezóna ešte vôbec dávala zmysel.

Z posledných troch zápasov majú dve prehry, a aj tú jednu výhru si museli ťažko (a za pomoci rozhodcu) vydolovať proti Giants. Navyše, majú aj dve divízne prehry proti outsiderom (New York Jets a New England Patriots).

Naopak, pre Buffalo Bills je to šok.

Giants hrali v legacy dresoch odkazujúcich na slávne časy a obrane tie dresy v tomto zápase pristali ako ušité. Neustály tlak na QB, 6 sackov a dominantný výkon front seven bol rozhodujúcim dôvodom, prečo Giants vyhrali.

Aj preto sa vynorili otázky, či by quarterbackom nemal byť naďalej Taylor, ktorý sa za nedokonalou ofenzívnou líniou pohyboval istejšie. Osobne si to nemyslím.

Ofenzíva New Yorku Giants mala pekné okamihy, ako boli napríklad krásne lopty na Jalina Hyatta, ale tiež sa aj slušne natrápila.

Verte mi, hráči okolo quarterbacka Kennyho Picketta a edge T.J. Watta nemali žiadny nárok na výhru v tomto zápase. Tri štvrtiny boli Rams jasne lepší, získali 300 yardov v ofenzíve (oproti súperovým 100) a predsa sa to zlomilo.

Hovorí to veľa o nezlomnosti, o charaktere a o vyrovnanosti ligy. A samozrejme, aj takýto skvelý obranný zákrok, aký predviedol T.J. Watt, pomôže.

Do jedného postrehu som spojil dve nečakané výhry. V skutočnosti sú Chicago Bears aj Denver Broncos túto sezónu béčkami, ale týmito výhrami rozhodne prekvapili a potešili.

Ich QB Jordan Love nehral vôbec dobre. Naopak Russell Wilson vyzerá každý týždeň o trochu lepšie. Zdá sa, že liečba HC Seanom Paytonom zaberá. Uvidíme do akej miery, uvidíme aký je strop týchto Broncos.

Výhru si pripísali aj Žrebci z Denveru. Napriek tomu, že Green Bay Packers išli do zápasu po oddychovom týždni. A možno práve preto.

Pick 6: Dobrý deň pre vtáky

Na záver môjho výberu top šiestich momentov týždňa nemôžem vynechať ani dva výnimočné duely medzi top mužstvami ligy. V tom prvom prekvapivo ľahko Baltimore Ravens porazili Detroit Lions 38:6.

Lions boli mierny favorit v očiach mnohých, ale aj výhra Ravens by asi nikoho neprekvapila. Ale takto rozbiť súpera, to bol šok.

Útok okolo quarterbacka Lamara Jacksona dosiahol cez 20 bodov a pätnásť first downov skôr ako súper svoj prvý first down. Neskutočná demontáž.