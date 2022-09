Pick 6: NFL je späť. Obrana ako stádo bizónov i úspechy outsiderov

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov.

Najpozoruhodnejšiu z týchto výhier zaznamenali na slnečnej Floride v tíme Dolphins. Miami sa počas tzv. offseason zmietali v mnohých problémoch. Športových, ohľadom neistoty okolo QB Tuu Tagovailou, no ešte viac organizačných.

Toto všetko musel ustáť mladý Mike McDaniel, ktorý vyšiel z trénerskej dielne Kyla Shanahana. So svojím image „nerda“, ofenzívneho inovátora a hlavne neskúseného hlavného trénera sa v prvom zápase postavil voči Patriots

Klub bol zažalovaný bývalým trénerom, majiteľ bol usvedčený z nelegálneho stretávania sa s hráčom a trénerom pod kontraktom (s Tomom Bradym a so Seanom Paytonom) a klub preto stratil budúce prvé kolo draftu ako trest.

Obaja hrali výborne, skórovali a pomohli svojmu mužstvu otočiť stratený zápas. Barkleyho 66-yardový beh bol najdlhšou útočnou akciou New Yorku za posledné roky.

Vo štvrtok v noci to bolo o jeho opätovnom stretnutí sa s quarterbackom Rams. Takému, ktorému sa Matthew Stafford nepotešil. Von Miller si pripísal dva sacky a spolu s celou obranou bol asi rozhodujúcou silou zápasu.

Tento rok sa posilnili na viacerých miestach, a práve na pass rush prišiel z Rams legendárny Von Miller. Hráč, ktorý má šancu ako vôbec prvý si pripísať tri tituly v troch rôznych dresoch. To ale predbiehame.

Pass rush Bills bol ako to povestné stádo bizónov. Sedem sackov, kopa hitov a k tomu odobrané lopty. Vo front seven úradovali okrem Von Millera najmä mladé draft picky A.J. Epenesa a Gregory Rousseau.

Pick 4: Mužstvá, ktoré sa vzopreli osudu

Dve mužstvá, na ktoré by nik nestavil ani korunu získali dôležité body. Houston Texans udržal remízu s divíznym rivalom z Indinapolisu a New York Giants vyhrali nad Titans. Bolo to ich vôbec prvé víťazstvo v prvom kole od roku 2016.

Začnime v meste hudby v Nashville. Minútu pred koncom zápasu, hlavný tréner Giants, Brian Daboll ohlásil riskantné dvojbodové potvrdenie a Barkley si naozaj prerazil cestu do endzóny pre 21:20.