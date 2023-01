Pick 6: Super Bowl bude ako súboj z Hry o tróny, opäť však bez Bills

Celá família New York Giants si užívala postupovú horúčku, len ja s celou rodinou tie nepríjemné štyridsiatkové. Pár viet takto s odstupom:

V divíznom kole sa na základe rôznych prognóz síce udialo iba jedno prekvapenie, no všetky štyri zápasy si treba pripomenúť.

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov.

A preto som si bol istý, že v play off nevydrží. A veru, výhra Dallasu Cowboys bola vlastne najjednoznačnejšou z celého prvého kola.

Dovolili si aj takúto parádu, legendárny trik s názvom „Statue of liberty“.

Najväčšiu radosť mi pochopiteľne urobil krásny výsledok a ešte krajší výkon Giants na ihrisku Minnesoty Vikings. Modrí z New Yorku vyhrali po sústredenom a efektívnom výkone v útoku, kde využili fakt, že hrajú proti slabej obrane.

Tipoval som tesnú výhru Jacksonville Jaguars, ale to že ju aj získajú, keď ich quarterback Trevor Lawrence hodil štyri interceptions v prvom polčase a keď prehrávali dvojciferným číslom, to som nečakal. Stalo sa.

Famózny výkon a ozajstná dominancia. Svoj piaty konferenčný zápas si zaručili výhrou nad Jaguars a to napriek tomu, že Patrick Mahomes si zranil nohu.

Poďme už do divízneho kola, kde sa pridali aj dve najlepšie mužstvá základnej časti. Kansas City Chiefs budú hrať piaty rok po sebe o konferenčný titul.

Kansas City Chiefs vs Jacksonville Jaguars 27:20

Pick 3: Núdzové pristátie Giants

Philadelphia Eagles vs New York Giants 38:7

Potvrdilo sa, že výhra nad Vikings bola maximum pre modrých a pre svojho divízneho súpera z mesta Rockyho Balbou neboli žiadnym súperom. Eagles ho porazili tretíkrát v sezóne a do tretice mu uštedrili doslova nakladačku.

Bolo vidieť, že hráči okolo quarterbacka Jalena Hurtsa sú výrazne lepší na všetkých pozíciách mužstva a navyše mali skvelé „matchupy“.

Ich super silné stránky sa totálne kryli so slabinami súpera. Napríklad, takto to vyzeralo so slabou behovou obranou Giants.