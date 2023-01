VIDEO: História sa zopakovala. Po nešťastnom súboji Kansas tŕpol

Philadelphia Eagles - New York Giants 38:7 (14:0, 14:0, 0:7, 10:0)

Quarterback Patrick Mahomes ukázal, že je na play off NFL pripravený a že jeho cieľom je zisk druhého prsteňa pre víťaza slávneho Super Bowlu.

BRATISLAVA. V prvom útočnom drive zahral niekoľko vydarených pasov na Travisa Kelceho a napokon to bol práve tight end Kansasu City Chiefs, kto otvoril skóre súboja divízneho kola proti Jacksonvillu Jaguars.

Najmä vďaka nej to Chiefs zvládli. Zvíťazili 27:20 a v súboji o konferenčný titul vyzvú lepšieho z dvojice Buffalo Bills - Cincinnati Bengals.

Jacksonville mal niekoľko šancí na to, aby vyrovnal či otočil skóre, no kým v základnej časti ťahal Kansas prevažne útok, teraz zabrala obrana.

Trénerovi Andymu Reidovi nezostávalo nič iné, ako poslať do hry náhradníka Chada Henneho a dopriať Mahomesovi niekoľko minút na oddych. Celá Amerika v tej chvíli čakala na informácie o jeho zdravotnom stave.

Spomenutý duel veľmi pripomínal situáciu z play off spred dvoch rokov. Aj vtedy mal Kansas v prvom kole voľno, do zápasu s Clevelandom išiel ako veľký favorit, no Mahomes pre otras mozgu musel odstúpiť v tretej štvrtine.

Aj vtedy ho nahradil Chad Henne a aj vtedy uspel.

Tentoraz bol veľmi dôležitý jeho drive v druhej štvrtine, keď prešiel takmer celé ihrisko a ukončil ho pasovým touchdownom na Travisa Kelceho.

VIDEO: Touchdown Travisa Kelceho po pase Chada Henneho