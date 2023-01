Pick 6: Dojalo ho emotívne video. Ikona medzi obrancami končí

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Skončila základná časť NFL, skončila pätica trénerov a aj jedna herná legenda. A aké sú šance tímov pred začiatkom nemilosrdného play off? Pick 1: Jednotky potvrdili svoju pozíciu Jednou z otázok posledného herného kola základnej časti bolo, či si Kansas City Chiefs a Philadelphia Eagles udržia prvé miesta vo svojich konferenciách a s tým súvisiace benefity. Krátka odpoveď je áno. Dajme si však aj trochu dlhšiu.

Chiefs hrali proti Las Vegas Raiders. Za strieborno-čiernych už nenastúpil quarterback Derek Carr, ktorého zjavne plánujú zobchodovať a poslať preč.

Kansas stále musel pochopiteľne vyhrať zápas na ihrisku a výsledok 31:13 naznačuje, že im to nerobilo problém. Ak chcete ešte aj vizuálny dôkaz pozrite si túto akciu. Nakoniec skončila penaltou, ale aj tak.

Chiefs sú jednotka a majú oddychový prvý týždeň play off. Nebudú mať však automatickú výhodu domáceho ihriska počas všetkých zápasov. Vzhľadom na zrušený zápas Cincinnati Bengals s Buffalom Bills, ak príde k duelu Náčelníkov s jedným z týchto súperov (napríklad v konferenčnom finále), tak sa bude zápas hrať na neutrálnej pôde.

Aj hegemón NFC konferencie si ustrážil prvé miesto. Eagles po dvoch prehrách, keď im chýbal zranený QB Jalen Hurts, museli vyhrať proti New Yorku Giants. Tí naopak už mali pozíciu v play off pevne danú, a tak do zápasu nastúpili bez tuctu hráčov zo základu. Philadelphia tak reálne nemala problém, aj keď to nebola taká demolácia ako sa čakala. Jej jediný touchdown v zápase dal – kto iný – Boston Scott. Je to jeho desiaty touchdown proti Giants. VIDEO: Boston Scott a jeho touchdown proti New Yorku Giants

Pick 2: Texans spadli na druhé miesto draftu K najväčším prekvapeniam kola rozhodne patrí duel Houstonu Texans s Indianapolisom Colts. Ani jedno mužstvo nemalo dobrú sezónu. Texans boli vlastne celý rok najslabším mužstvom ligy. Náplasťou za takú tragédiu mohol byť prvý pick nasledujúceho draftu. Lenže Texans šokujúco – a pre mnohých nepochopiteľne – vyhrávali celý zápas a nakoniec dvoma riskantnými hrami ho aj vyhrali.

Najskôr premenili štvrtý down na 20 pre touchdown a potom cez konverziu za dva body zápas vyhrali. Tréner Lovie Smith bol následne pár hodín po zápase vyhodený z klubu. Tu sa mi žiada povedať dve veci. Je pochopiteľné, že vedenie klubu má záujem taký zápas prehať a mať dosah na najlepšieho nováčika, najmä ak potrebujú rozohrávača. Je však tiež pochopiteľné, že záujmy hráčov aj trénerov sú iné. Oni chcú vyhrať, lebo výhry im pomáhajú nájsť si prácu aj pre ďalšiu sezónu. Nefunkčnosť organizácie Texans bolo vidieť aj v tomto zápase. Pick 3: Nulté kolo play off pre Jaguars Už v sobotu sa hrali dva zápasy. Okrem toho, kde vyhrali Chiefs sa hral aj divízny duel medzi Tennessee Titans a Jacksonville Jaguars. A bol to priamy súboj o výhru v divízii a zároveň o postup do play off. AFC South sa vyvinula tak, že z nej mohol postúpiť iba víťaz, takže išlo naozaj o zápas, v ktorom víťaz ide ďalej a porazený domov. Nakoniec prehralo hosťujúce mužstvo, takže tú cestu domov malo dlhú. Titans vzdorovali, prezentovali sa disciplinovaným a srdnatým výkonom, ale výrazne slabší káder a zraneného Ryana Tannehilla sa skrátka nahradiť nedalo. VIDEO: Josh Allen skóruje touchdown proti Tennessee

Pre Jaguars to bol náročný zápas, asi aj mentálne, v ofenzíve sa im darilo menej ako posledné týždne. Trevor Lawrence hodil 212 yardov a jeden TD. Obrana a špeciálne ich pass rush však hrali vynikajúco. Celý zápas doslova terorizovali Joshuu Dobbsa a v závere aj rozhodli, keď obranca Josh Allen po fumble doniesol loptu pre defenzívny touchdown. Jaguars po mizernej predošlej sezóne, v ktorej bývalý tréner Urban Mayer takmer pochoval talent Trevora Lawrenca, sa naozaj zdvihli a idú až do play off. Veľká časť kreditu patrí trénerovi Dougovi Pedersonovi, ktorý podľa mňa patrí do skupiny kandidátov na Trénera roka. (Ocenenie však má patriť niekomu inému)

Pick 4: Zápas číslo 272 Posledný zápas základnej časti. Posledný Sunday Night Football zviedol dohromady divíznych súperov Green Bay Packers a Detroit Lions. Oba kluby predviedli v poslednej tretine sezóny výrazný obrat k lepšiemu a bojovali o play off. Lions, jeden z miláčikov sezóny, boli na konci októbra 1-6. Odvtedy vyhrali osem z desiatich zápasov. Vrátane tohto posledného. Výhra Lions na Lambeau Filed je o to väčšia, že Packers stačila akákoľvek výhra na ich postup. Naopak, Detroit už postúpiť nemohol, pretože pár hodín predtým vyhrali Seattle Seahawks, ktorí mali s nimi lepší vzájomný zápas.

Levy Dana Campbella (stále nie som o ňom 100% presvedčený) však išli ako bersekeri. Plný plyn, žiadne brzdy, agresívne štvrté downy. Jedným z nich sa udržali v drive a skórovali, druhým definitívne ukončili zápas. Detroit urobil túto sezónu výborný výsledok, ofenzíva bola naozaj nebezpečná (o ofenzívnom koordinátorovi Benovi Johnsonovi som presvedčený) a aj mladá defenzíva sa postupne zlepšovala. Bude veľmi zaujímavé sledovať, ako budú riešiť nasledujúcu off season a ako sa vysporiadajú s očakávaniami do budúcej sezóny. Túto im patrí rešpekt a ešte musím zdieľať jednu štatistiku. Running back Jamaal Williams bol mašinou na TD, ale pozrite ako málo yardov na to potreboval.

Pick 5: Štrnásť klubov sa raduje Zoznam mužstiev, postupujúcich do play off je kompletný. V AFC konferencii okrem Chiefs, ktorí budú cez víkend oddychovať, sa predstaví týchto šesť mužstiev - Buffalo Bills, Miami Dolphins, Jacksonville Jaguars, Los Angeles Chargers, Cincinnati Bengals a Baltimore Ravens.

Stretnú sa v dvojiciach ako som ich napísal za sebou. Dve stretnutia budú divízne, Bengals a Ravens hrali proti sebe minulý týždeň a budú hrať opäť aj teraz. Bude veľmi záležať, či sa po mesiaci pauzy vráti do zápasu Lamar Jackson. A keď už sme pri mladých rozohrávačoch, už v sobotu si svoje prvé play off užijú a hneď vo vzájomnom zápase Justin Herbert a Trevor Lawrence.

V NFC okrem Eagles postúpili San Francisco 49ers, Minnesota Vikings, Tampa Bay Buccaneers, Dallas Cowboys, New York Giants a Seattle Seahawks. Pred rokom bola NFC East na posmech, tento rok dodala do play off hneď tri mužstvá. V tejto chvíli to vyzerá, že najsilnejšími mužstvami sú San Francisco a Philadelphia, ostatní môžu asi len prekvapiť. Je fascinujúce, že až pätica trénerov hneď vo svojom prvom roku s novým klubom postúpila do play off. Znie to ako dobrý štart. Pick 6: JJ OUTT Posledné kolo sezóny je v znamení koncov. Osemnástim mužstvám skončí sezóna, približne štvrtina trénerov nedobrovoľne skončí a pár legiend skončí úplne. To všetko sa pochopiteľne deje aj tento rok. Jeden z najlepších obrancov poslednej dekády, J.J. Watt odohral v nedeľu svoj posledný zápas. Nepochybne budúci člen siene slávy, bol predtým, ako prišiel Aaron Donald, hlavným defenzívnym menom ligy. Trojnásobný obranca roka, päťnásobný člen prvého teamu All-Pro, Walter Payton NFL Man of the Year a podľa mňa ak bude chcieť, tak jedného dňa senátor v štáte Texas. Takto sa s ním rozlúčili v klube pred zápasom. VIDEO: Rozlúčka pred posledným zápasom J.J. Wata

J.J. Watt mal pochopiteľne slzy v očiach a rozhodne všetko nie je jedno ani trénerom, ktorých majitelia klubov v čierny pondelok poslali zbaliť si kufre. Už v sezóne boli vyhodení Nathaniel Hackett (Denver Broncos), Frank Reich (Indianapolis Colts) a Matt Rhule (Carolina Panthers). V pondelok sa k nim pridali Lovie Smith (Houston Texans) a Kliff Kingsbury (Arizona Cardinals).