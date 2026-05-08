Prvý útok Montrealu nedáva góly, kritický je aj Caufield: Očakávam od seba viac

Počas základnej časti zámorskej hokejovej NHL nastrieľal úctyhodných 51 gólov a zaradil sa k legendám Montrealu Canadiens. Prišlo však play-off a gólová produkcia druhého najlepšieho strelca sezóny Colea Caufielda sa zastavila.
V siedmich zápasoch proti Tampe Bay a zatiaľ jednom súboji proti Buffalu strelil dokopy jeden gól a pridal k nemu tri asistencie.
Pre úplnosť treba dodať, že strelecky sa trápi aj jeho slovenský spoluhráč Juraj Slafkovský, ktorý s výnimkou skvostného hetriku na úvod play-off na ľade Tampy Bay v ďalších siedmich dueloch neskóroval.
"Nemôžete strieľať góly v každom zápase. Môžete však robiť veci, ktoré vedú ku gólom spoluhráčov - vyhrávať súboje, vytvárať si priestor na ľade a hrať dôraznejšie v obrane.
Musím však priznať, že po takej sezóne očakávam od seba v play-off viac a tiež moji spoluhráči to očakávajú," priznal Caufield na webe NHL.
Tréner Martin St. Louis tvrdí, že v sérii proti Tampe nehralo jeho mužstvo dostatočnej často s pukom, lebo hru diktoval súper. Napriek tomu Canadiens postúpili do semifinále Východnej konferencie.
"Som presvedčený, že zlepšíme svoju hru s pukom v otvorenom priestore. A Cole bude toho dôležitá súčasť," povedal tréner St. Louis.
Kapitán Nick Suzuki je zatiaľ so 7 bodmi (2+5) najlepší hráč elitného útoku Canadiens, ale uvedomuje si, že on a jeho spoluhráči musia zvýšiť bodový prínos. Pravda, ak chcú cez ambiciózne Buffalo postúpiť do finále konferencie.
"Nemyslím si, že prepadáme frustrácii. Cole Caufield je dobrý hráč. Na ľade odchádza skvelú robotu a určite prelomí streleckú smolu. Som si tým istý."
Rasmus Dahlin na adresu prvého útoku Montrealu poznamenal.
"Majú zručnosti a dobre čítajú hru. Sú dosť dobrí na to, aby sme im prenechali priveľa priestoru a času v hre s pukom. Nesmieme ich púšťať do šancí, lebo ich vedia premieňať.
Snažíme sa im to na ľade čo najviac sťažovať a zatiaľ sa nám to darí. Určite sa však zlepšia a to musíme aj my," povedal kapitán Buffala, ktoré čaká druhý zápas série s Montrealom v sobotu od 1:00 SELČ.