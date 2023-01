Pick 6: Brady odvrátil senzáciu, iná legenda to má vo svojich rukách

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej endzóny pre šesť bodov. Aj túto sezónu si prejdeme top okamihy každého hracieho kola. Ani po predposlednom kole však ešte nepoznáme všetkých účastníkov play off, ale väčšina klubov sa už môže tešiť na hlavný tanec. Pick 1: Ako sa darilo čiernym koňom? Giants, Jets, Seahawks a Lions boli pred sezónou v jednom šuplíku. Na jeho dvierkach bol dlhý a nie príliš optimistický popis: „Mužstvá v úplnej prestavbe, s obrovským otáznikom na pozícii QB a bez vyhliadky na výhry“.

Realita bola výrazne optimistickejšia a všetky štyri kluby bojovali aj v 17. kole o postup do play off. To je čosi, na čo by si nikto v septembri nevsadil.

Autora tejto rubriky môžete poznať z podcastu Americký futbal s VLADOM KUREKOM.

Zo štvorice majú istotu oba newyorské kluby. Jets svoj sen dosnívali, naopak Giants sa prvýkrát od roku 2016 pozrú do vyraďovacej fázy. V kľúčovom zápase proti Colts Giants po dvoch rokoch konečne dali viac ako 30 bodov, pritom hrali výborne a urobili plnému štadiónu obrovskú radosť. VIDEO: Landon Collins a jeho touchdown proti Colts

Veľa sa hovorí o kvalite Saquona Barkleyho a raste Daniela Jonesa. Hlavný kredit ide jednoznačne hlavnému trénerovi Brianovi Dabollovi a jeho trénerom, ako aj generálnemu manažérovi Joeovi Schoenovi. Títo dvaja dokázali vyskladať a pracovať s tímom, ktorý mal takmer 25% "dead money" a musel prepúšťať hráčov, aby sa zmestil do platového stropu. Seahawks a Lions takisto presvedčivo vyhrali svoje zápasy a v poslednom kole budú na diaľku bojovať medzi sebou o siedme postupové miesto v NFC.

Bez ohľadu na to, ako to dopadne a je možné, že nepostúpi ani jeden, je to významný progres pre oba kluby. Lions začali sezónu 1-6. Bude veľmi zaujímavé sledovať, čo urobia obidve mužstvá v offseason, pretože obe mali na pozícii quarterbacka dočasnú náhradu v podobe Gena Smitha a Jareda Goffa. Obaja však slušne zdvihli svoju cenu pre NFL. VIDEO: Štatistiky Gena Smitha v základnej časti sezóny 2022

Pick 2: Ako sa (ne)rozlúštila AFC East? Bills mali šancu na prvé miesto konferencie, ostatné tri mužstvá bojujú o play off. Dolphins s Patriots priamo proti sebe, Jets proti Seahawks. Tajnička v tejto chvíli nie je rozlúštená, pretože v pondelkovom zápase Bills proti Bengals sa udiala tragická udalosť. Safety Bills Damar Hamlin mal zástavu srdca na ihrisku a musel byť oživovaný. Zápas bol prerušený a všetci dúfame, že Hamlinovo srdce to zvládne.

Vo zvyšku divízie sa na aktuálne druhé miesto vyškriabali New England Patriots. Doslova vyškriabali na chrbte svojej obrany. Tak ako je útok biedny, tak je obrana, priamo pod patronátom Belichicka stále výborná. Podáva vysoko nadpriemerné výkony. Teraz opäť rozhodla defenzívnym touchdownom, už siedmym v sezóne. Najviac od čias Jaguars v roku 2017.

Naopak, Miami Dolphins boli bez Tuu bez šance. Aby toho nebolo málo, v zápase sa zranil aj jeho náhradník Teddy Bridgewater. Miami v sezóne zažili niekoľko veľkých zmien, ale končí na veľmi smutnej nôte. Tua s opakovaným otrasom mozgu, mužstvo s piatimi prehrami po sebe. Pick 3: Bitka o Los Angeles Chargers a Rams zdieľajú to isté mesto, ten istý štadión a veľkú vzájomnú rivalitu. Hoci Rams sú už mimo play off a Chargers sa tam naopak po rokoch pozrú, ich vzájomný duel patril k udalostiam kola. Dobre sa v zápase ukazovali obaja running backovia. Akers a jeho neúčasť vo väčšine zápasov patrí k záhadám sezóny. Naopak, Ekeler patrí k absolútne najproduktívnejším hráčom sezóny, a tí čo si ho zobrali vo fantasy, urobili dobre. VIDEO: Austin Ekeler a jeho parádny touchdown

Pri výhre 31:10 boli Chargers po všetkých stránkach lepšie mužstvo. Justin Herbert a Mike Williams predviedli niekoľko krásnych akcií. Poviem pravdu, teším sa že Blesky idú do play off, prvého pre Justina Herberta a som veľmi zvedavý, čo ukážu. Skúsení frfloši povedia, že opäť sklamú. Viem, že je to longshot, ale viem si predstaviť atraktívny kalifornský Super Bowl medzi Los Angeles a San Franciscom. Pick 4: Ako sa rozlúšti NFC South? Najslabšou divíziou ligy bola AFC South, ale druhá južná konferencia nebola ďaleko. Dlho to vyzeralo, že vyhrá niekto s pasívnou bilanciou. To je stále možné, ale už vieme, že víťazom bude Tampa Bay Buccaneers. V dueli proti Caroline Panthers to pritom vyzeralo, že Sam Darnold a spol. môžu splniť historickú úlohu a nepustiť Toma do play off.

Panthers, ktorí od zmeny trénera hrajú výrazne lepšie, vyhrávali, no nakoniec to nedali. Prvý TD roku 2023 však hodil práve bývalý QB Jets. Nakoniec v zápase rozhodli dve situácie. Záchrana puntera Tampy pri pokazenom snape a predovšetkým obnovené spojenie medzi Bradym a Evansom. Ten si v zápase pripísal 3 TD a už deviatu sezónu po sebe sa dostal cez 1000 yardov. Chvíľu sa to nezdalo, ale je to najlepší pick silnej WR draftovej triedy. VIDEO: Mike Evans a jeho tri touchdowny po pasoch Toma Bradyho

Aj zvyšné dve mužstvá divízie si trochu napravili reputáciu. Falcons vyhrali v zápase najbiednejších nad Cardinals a šokom týždňa je výhra Saints nad Eagles. Konečne bol výrazne viac zapojený do hry Alvin Kamara a pochopiteľne čerešničkou na torte bol návrat jedného z top kornerov ligy Lattimorea. Divízia bude čeliť obrovským zmenám. Nečudoval by som sa, keby sa vymenili traja hlavní tréneri a všetci (!) quarterbackovia. Pick 5: Nelámte ešte palicu Tom Brady aj Aaron Rodgers boli v jednom okamihu sezóny na trajektórii, ktorá viedla do spodných poschodí ligy. Prvý je už v tejto chvíli v play off, druhý to má plne v rukách. Green Bay Packers si zažili päť prehier po sebe (vrátane tej v Londýne s Giants). Vtedy sa vážne diskutovalo tom, či má dostať priestor Jordan Love. Prišla však mäkšia časť rozpisu, výhry nad Bears, Rams, Dolphins a teraz nad Vikings. VIDEO: Keisean Nixon a jeho 105-yardový beh

V zápase proti Vikings išlo o veľa. Je to divízny súper, ktorý ich v prvom kole rozbil. Navyše, korner Jaire Alexander si pred zápasom trúfol netakticky vybehnúť na súpera a označiť ich výkon za šťastnú náhodu. Alexander však mal výborný zápas, tak ako celá obrana Packers. Keď sa postupne pridal aj útok, bolo jednoducho vymaľované. Zostaňme ešte pri obrane.

Rozdiel v defenzívach bol dramatický. Tá žlto-zelená sa zlepšuje na úroveň, ktorá sa čakala a na ihrisku to je vidieť. Štyri získané lopty vrátane tejto. Pick 6: Pozbierané postrehy Kansas City Chiefs neprehrali s Denverom Broncos od septembra 2015 a neprehrali ani tento rok. Ale mali k tomu bližšie ako by sa im páčilo. Špeciálny team a pasová obrana Kansasu je problematická, Mahomes stále špeciálny. Duuuval sa rozlieha južnou divíziou AFC. Jacksonville Jaguars sú jednu výhru od toho, aby vyhrali divíziu a postúpili do play off. V priamom súboji sa stretnú s doráňanými Titans a majú to plne vo svojich rukách a nohách. Pri prehre Texans sme boli svedkami bizarnej situácie, kedy sa lopta doslova prilepila na rukavicu hráča. Som zvedavý, či nebude výsledkom náhodou zistenie o nepovolených vlastnostiach niektorých rukavíc. VIDEO: Jalen Pitre nemohol odlepiť loptu zo svojej rukavice