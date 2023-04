Pick 6: Bude draftovou jednotkou najmenší quarterback v histórii

BRATISLAVA. „Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, kedy obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej end zóny pre šesť bodov.

Tento rok nás čaká veľmi zaujímavá zmeska. Strojovo dokonalý C. J. Stroud (Ohio State Buckeyes), geniálny, ale veľmi nízky a útly Bryce Young (Alabama Crimson Tide) alebo atletické monštrum Anthony Richardson (Florida Gators).

Kto to však bude? Debata je medzi Stroudom a Youngom.

Jeden z nich bude prvým výberom draftu, to je od okamihu, keď Carolina Panthers (draho) poskočila z deviateho miesta na prvé, úplne jasné.

V jednom z posledných podcastov som s mojím hosťom hodinu debatoval o tom, kto je najlepší QB draftu a kto by mal byť jednotkou. Nemusí to byť totiž tá istá osoba. Ak vás to zaujíma, isto si to vypočujte.

Youngovou výhodou je, že je veľmi pohyblivý a doslova sa vyžíva v hrách, ktoré sa „pokazili“ a on musí v stotine sekundy nájsť nové a správne riešenie.

Zatiaľ čo Young a Stroud pôjdu veľmi pravdepodobne ako prvé dva výbery draftu v nejakom poradí, otázka je čo s ďalšími menami. Will Lewis (Kentucky Wildcats), Hendon Hooker (Tennessee Volunteers) sú otázni, či pôjdu v prvej polovici prvého kola.

Hráč, ktorý je typický „boom or bust“. Ale NFL opakovane pri takýchto hráčoch skúša svoje šťastie. Colts a Falcons sa spomínajú ako najčastejší kandidáti.

Každý draft má svoje špecifiká, silné stránky a slabiny. Po rokoch, kedy sa cez draft hrnuli zástupy výborných mladých receiverov je tento rok veľmi otázny. Nie je v ňom nik, kto by pripomínal Ja'Marra Chasea či Justina Jeffersona.

Najväčšia naháňačka bude asi po corner backoch. Jedna z piatich prémiových pozícii v NFL prináša vysokú kvalitu v prvokolových talentoch, ale aj do neskorších kôl.

Kým netrejdli pre TE Darrena Wallera z Raiders, myslel som si, že vyššie spomínaní Kincaid alebo Washington by boli skvelou voľbou. V tejto chvíli? Ťažko povedať.

Giants by veľmi-veľmi potrebovali špičkového widereceivera alebo kornera. Je veľmi pravdepodobné, že ani jedno už nebude na sklade.

Tak sme sa dostali k najpodstatnejšej otázke celého draftu. Pretože hoci ma baví celá liga a všetko dianie, najviac radosti a smútku mi prinášajú modrí z New Yorku. Dlhé roky Giants draftovali vždy veľmi vysoko.

V mock draftoch sa najčastejšie objavujú korneri a widereceiveri, ale osobne si viem predstaviť, že klub bude ďalej budovať „zákopy“ a to buď v útoku, alebo v obrane. Center a inside defensive lineman sú podľa mňa v hre.

Po Joe Burrowovi, išli ako dvojka a trojka draftu obranné supertalenty Chase Young (Edge) a Jeff Okudah (Cornerback). Obaja strávili dva z troch rokov zranení na lavičke a Okudah bol trejdnutý pred pár hodinami do Atlanty Falcons za piate kolo draftu.

Draft je nepredvídateľná lotéria, o tom niet pochýb. Kluby investujú obrovské peniaze, vedecký výskum a ľudské zdroje, aby identifikovali najlepšie talenty a stále to nestačí. Zoberme si draft z roku 2020.

Tým pádom sú do veľkej miery neodhadnuteľní a môže sa pokojne stať, že ich predstava o najlepšom dostupnom hráčovi bude úplne iná ako sa bežne očakáva.

Tento rok bude navyše draft o to zaujímavejší a nepredvídateľnejší, že takmer štvrtina generálnych manažérov sú buď úplní nováčikovia, alebo len s ročnou praxou.

Rodgers kopíruje príbeh svojho predchodcu v Green Bay Packers Bretta Favreaa na sklonku kariéry ide do dresu bielo-zelených.

Keďže naposledy som písal Pick 6 ako report zo Super Bowlu, venujem nasledujúce riadky najzaujímavejším prestupom na trhu s voľnými hráčmi. Začnem rovno ságou, ktorá je neskutočne únavná: Aaron Rodgers do New York Jets.

Prvý deň draftu má sledovanosť a mediálnu pozornosť, akú si iné športy nevedia ani predstaviť, no i druhý a tretí deň prinesú zaujímavé výbery. Ja budem pri tom ako každý rok a v nasledujúcom článku vám prinesiem tie najzaujímavejšie postrehy.

Príchod Odella Beckhama Jr. do Baltimore Ravens však naznačuje, že Baltimore sa veľmi chcú dohodnúť s číslom 8, aby zostal.

Zostaňme ešte pri rozohrávačoch. Derek Carr išiel do New Orleans Saints, Daniel Jones a Geno Smith zostali vo svojich kluboch a budúcnosť Lamara Jacksona zostáva nejasná.

V tejto chvíli sa snažia Packers a Jets nájsť správnu cenu za tento prestup. Najväčším problémom je Rodgersova povaha a nejasná budúcnosť. Jets nebudú chcieť zaplatiť priveľa za hráča, ktorý možno po roku odíde do dôchodku.

Obaja finalisti Super Bowlu stratili niektoré mená a to v prospech svojich veľkých rivalov. Z Philadelphie Eagles odišiel defensive tackle Javon Hargrave do San Francisco 49ers, z Kansas City Chiefsleft tackle Orlando Brown do Cincinnati Bengals.

A na záver horúca informácia. Zoskupenie investorov v ktorom je aj „Magic“ Johnson kupuje za 6 miliárd dolárov klub Washington Commanders.

Jeho doterajší majiteľ bol nielen mizerný manažér, ale dostal sa do viacerých vážnych stretov so zákonom. Hoci na klube obrovsky zarobil, ťažko nesie stratu svojej ligotavej hračky. Pre fanúšikov a hráčov je to však skvelá správa.

Ďalší diel pick six vyjde o tri týždne, dovtedy si však v mojom podcaste môžete vypočuť špeciálny mockdraft, ktorý budem robiť s trojicou rozhľadených fanúšikov ale aj reakciu na predaj Washingtonu. Bude to stáť za to.