Všetci nám gratulovali, ale Američania nie. Veľmi zvláštne, tvrdí Vlhovej otec

Cez víkend bol zrejme najpyšnejší otec na svete. Jeho dcéra Petra Vlhová získala veľký glóbus a stala sa definitívne najlepšou lyžiarkou sveta. V pondelok si už obliekol montérky a zarezával vo svojej dielni. „Už som sa prebral, dal som si riadnu kávu a riešim robotu,“ povedal pre Sportnet IGOR VLHA. Ako ste prežívali víkend v Lenzerheide? V sobotou to boli zrejme najťažšie preteky v živote. Zaujímavé, ten posledný krok býva fakt najnáročnejší. Všetci sme boli nervózni, videl som to na Petre, synovi Borisovi i trénerovi Liviovi. Niečo sme získali, niečo pustili. Škoda toho slalomu, stále ma to ešte trochu drží. Celú sezónu v ňom viedla. V sobotu to ešte bolo aj tak aj tak.

V nedeľu sa to už zlepšilo? V nedeľu to všetko opadlo. Peťa si to užívala a aj my sme si uvedomili, že je to dobré. Dosiahli sme niečo nepredstaviteľné. Na začiatku sezóny sme si to vysnívali a ono sa to splnilo. Hneď na prvýkrát. Minulú sezónu sme si vyskúšali nejaké zjazdy a super-G, otestovali sme sa. Túto sezónu sme išli do toho naplno a som rád, že sme to zvládli.

Čo prežíva otec, keď jeho dcéra zdvíha veľký glóbus nad hlavu? Sú to príjemné veci. Celá sezóna i celý život sa vám preženie hlavou. Čo ste s deťmi a rodinou dosiahli v tomto lyžiarskom bordeli na Slovensku. Všetci nás dávali nabok, ale šiel som si svojou cestou a dosiahli sme to. Je krásne, keď počujete hymnu a k tomu slovenská vlajka medzi dvoma švajčiarskymi. To sú veci, ktoré stoja za to. Kedy ste si vôbec prvýkrát pomysleli, že vaša dcéra môže získať veľký glóbus? To je taký sen. Pred piatimi rokmi sme sedeli s trénerom Magonim a bavili sa o tom, že Petra má potenciál. Ale viete, aké je lyžovanie. Jedny preteky, jedno zranenie a je to fuč. Veľa vecí musí zapadnúť. Dokázala to v 25 rokoch. Už nám to nikto nezoberie. Možno sa už taká šanca nebude nikdy opakovať. Lyžovanie je nevyspytateľné. Možno aj Peťa sa do ďalších sezón uvoľní. Tie méty s glóbusmi už má splnené. Ako dôležité bolo angažovanie Livia Magoniho? Extrémne. Odpisovali ho, že s Tinou Mazeovou to bola náhoda. Livio chcel všetkým ukázať, že dokáže vybojovať veľký glóbus aj s niekým iným. Len potrebuje vhodného pretekára, atléta. Na Petre videl, že taká je. Celý tím je výborne poskladaný. Funguje v ňom chémia. Aj Livio je teraz veľmi šťastný. Tam, kde býva, mu upiekli na námestí veľkú tortu.

Na celom tíme je vidieť obrovská únava. Aj Petra hovorila, že boj o veľký glóbus je oveľa náročnejší, ako si predstavovala. Čo ste povedali tímu po sezóne? Hovorím, chlapci, máte toho plné zuby. Bolo to vidieť aj v nedeľu na obrovskom slalome. Petra povedala, že nevládze, je mŕtva. Asi je to fakt náročné. Obdivujem ich a celému tímu ďakujem, že to vydržali. Videl som to na nich, je to brutálne. O to však krajšie. V sobotu som narátal na ceremoniáli 22 ľudí z rakúskeho tímu. Pýtam sa Borisa, oni majú toľko ľudí? Odpovedal, že ešte piati tam chýbajú. Pozrel som sa okolo seba na tých piatich či šiestich, čo sme tam boli a v duchu si vravím, nemáme ani asociáciu a nie ešte 22 ľudí a dokázali sme to.

Ako reagovali lyžiarske veľmoci? Pre Švajčiarov, Rakúšanov či Talianov je to nepochopiteľné. Najsilnejší zážitok mám, keď nám gratulovala Michelle Gisinová. To bolo emotívne. Veľmi chválila Petru. Gratulovali nám aj iní ľudia, najmä z menších tímov ako Česko, Slovinsko či Poľsko. Máme k sebe blízko. Kvitujú to a sú radi, že vyhrala pretekárka z malého tímu a malej krajiny. A čo Američania, gratulovali? Nie, zaujímavé. Veľmi sme to preberali s manželkou. Voľakedy nám Shiffrinovej mama podala ruku a navzájom sme si zagratulovali. Teraz nič. Zvláštne, veľmi zvláštne. Trochu sme sa nad tým pozastavili, nemusíme sa stískať, ale aspoň prejaviť úctu. Motala sa tam okolo nás, ale nič. Nerozumiem tomu, asi je to v ich mentalite. Nejdem to ani riešiť, načo.

Aké boli kľúčové okamihy sezóny, ktoré rozhodli o veľkom glóbuse? Preteky v Jasnej a Aare. Aj keď ma mrzí jedna vec, že v druhom slalome v Aare stačilo, aby skončila šiesta a nie ôsma. Mali by sme o osem bodov viac a už pred slalomom Lenzerheide istý veľký glóbus. Do slalomu by išla s pokojnou a čistou hlavou. Takto nevedela: chcem získať malý, chcem získať veľký? Chcem získať oba? Čo mám čomu podriadiť? Je tam veľa faktorov. Dačo sa stane a vypadne. Bolo to veľmi ťažké v sobotu. Po slalome v Jasnej ste hovorili, že ste prehodnotili priority a body už neriešite. Mysleli ste to vážne alebo ste chceli ste len zmenšiť tlak? Chcel som to upokojiť. Všetci, vy aj ja s manželkou sme tie body rátali, ale nemôžeme o tom rozprávať. Potrebovali sme to dať preč a najmä Slovensko upokojiť. Veľa sa stalo po super-G vo Val di Fassa, kde sa vážne zranili dve lyžiarky. Vtedy sme si povedali, že nemá význam, aby skončila v sieťach. Nechcem o tom ani rozprávať, tam sme to prehodnotili. Dokázali sme už veľa a povedali sme si, že ako bude, tak bude. Hlavným cieľom v tejto sezóne bolo získať veľký glóbus. Budúca sezóna je zimná olympiáda v Pekingu. Budú medaily z nej najväčšia priorita? Áno, priorita bude slalom a obrovský slalom na olympiáde. Chceme ísť aj zjazd i super-G, ale vo Svetovom pohári nebudeme Petru tlačiť do toľkých zjazdov. Možno pôjde každý tretí, tak sme sa rozprávali aj s Liviom. Najmä tie, ktoré budú blízko, aby sa nemuseli ďaleko presúvať. Hlavná však bude olympiáda. Petre aj Liviovi ešte niečo chýba. A to olympijská medaila. Môžete potvrdiť, že budúcu sezónu bude trénerom Petry naďalej Magoni? Áno, máme ešte kontrakt na ďalšiu sezónu, tak určite aj s ním.