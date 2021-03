Petra išla tak, ako Livio povedal. Vlhová zažívala v sezóne čosi nepoznané

Vo vyraďovacích jazdách na súperky často strácala. Iné lyžiarky by to už zabalili, ale nie Vlhová. Niektoré víťazstvá dosahovala až v záverečnom finiši.

Slovenka bola deň pred pretekmi v neistote. Psychické šrámy na nej zanechalo najmä štvrté miesto z predošlého slalomu v Semmeringu.

„Cítila som sa hrozne. Aj iní ľudia videli, že nie som vo svojej komfortnej zóne. Pomohla mi moja mentálna koučka,“ prezradila Vlhová.

Pred rýchlostnými disciplínami v St. Antone bola už uvoľnenejšia. S dvanástym miestom v zjazde bola spokojná. A čakalo sa, že v super-G môže byť ešte vyššie.

So štartovým číslom dva však urobila viacero chýb. V jednom momente sa len s ťažkosťami dostala späť do línie.

„Zľakla som sa a odvtedy som to už nebola ja. Viezlo sa to so mnou až do cieľa,“ priznala Vlhová.

Vlhová: Nie som to ja. Bojujem

Náladu si chcela napraviť o dva dni neskôr v slalome vo Flachau. Minulé dve sezóny v rakúskom stredisku vždy zvíťazila. Tentoraz skončila štvrtá.

Slovenka hľadala dôvody neúspechu v agresívnom snehu, v ktorom mala na lyžiach pocit akoby brzdila. Možno sa začal na nej prejavovať aj náročný program.

Veď v priebehu štyroch dní absolvovala až troje preteky. Kým Mikaela Shiffrinová a Katharina Liensbergerová sa sústredili len na technické disciplíny.