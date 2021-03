Dajte Vlhovej metál. One time aj next time (komentár)

Je to podobné, ako by slovenský futbalista získal Zlatú loptu alebo slovenský tenista bol jednotkou vo svetovom rebríčku.

Dievča z Liptova získalo veľký glóbus. Je to čosi šialené, veľkolepé, očarujúce, rozprávkové a nebeské. Ani tie najväčšie superlatívy to dokonale neopíšu.

Ani to však na Vlhovú nestačí. Možno keby slovenský cyklista prišiel do cieľa Tour v Paríži v žltom drese... Každý má iné parametre na prirovnanie Vlhovej úspechu.

No a čo, že sa blíži letná olympiáda. Zosadiť Vlhovú z trónu? Nemožné. A aj pár najbližších rokov sa to ťažko niekomu podarí.

Nezlomila ju ani vlastná lyžiarska asociácia, ktorá jej dlhodobo hádže polená pod nohy. A zvládla aj to, že je zo Slovenska. Z krajiny, ktorú lyžiarske veľmoci neberú príliš vážne.

Pozoruhodné je, že si popri všetkom zachovala svoju tvár a milý úsmev. Nepodľahla hviezdnym manierom. Všetko vychádza z jej srdca. Je to až transcendentálne.

Aj preto ju slovenskí fanúšikovia zbožňujú. Stala sa pre nich akousi modlou, ktorá im dáva nádej aj v ťažkých pandemických časoch.

Vlhová urobila Slovensku najlepšiu reklamu. Do klobúka strčila politikov, papalášov i lyžiarskych funkcionárov, ktorí sa tu pasujú za všemocných.

Peťa, si top, si naša hviezda! A keď si to dala one time, pokojne to môžeš dať aj next time.