Vlhová skúša novinku. Nie je to tajomstvo, ale nepotrebujem to rozoberať, vraví

„Bolo to trošku náročnejšie, lebo po zjazdoch sa musím preorientovať na slalom a predsa len je to niečo iné,“ reagovala slovenská lyžiarka v rozhovore pre organizačný tím podujatia.

„Nejde o lyže, ale skúšam jednu vec. Nie je to tajomstvo, ale nepotrebujem to rozoberať. Ide o to, aby som mala v slalome lepší pocit. To už sú naozaj detaily,“ naznačila.

„Budem sa snažiť podať svoj výkon, mať z toho dobrý pocit, dať zo seba maximum. A neriešiť, či budem prvá, druhá, či sa posuniem v rebríčku alebo stratím body. Snažím sa sústrediť sama na seba. Dám do toho maximum a potom budeme rozoberať, ako to je, či som prvá alebo druhá, či ešte mám šancu,“ vysvetľovala.

„Ak budem riešiť, že chcem byť prvá, že chcem získať dvesto bodov, tak ich nezískam, lebo sa na to zameriam a to bude zlé,“ doplnila.

Všetky oči na mne

Vlhová býva v Liptovskom Mikuláši, ktorý je len kúsok od Jasnej. Čakajú ju preteky na kopci, kde vyrastala.

„Na jednej strane je skvelé, že môžem byť doma, na druhej strane je to také... Ako by som to povedala. Je to iné. Keď som niekde v zahraničí, nikto ma nerieši a idem. Tu sú v podstate všetky oči na mne. Nie je to jednoduché, ale som s tým v pohode,“ reagovala.