Strážili ju ako amerického prezidenta. Ako vznikol náš rozhovor so Shiffrinovou?

Napísal som e-mail hovorkyni amerického lyžiarskeho tímu Megan Harrodovej so žiadosťou o rozhovor.

A môj cieľ bol jasný. Urobiť s ňou exkluzívny rozhovor. Priznávam, vtedy to bol skôr sen. Ale za vyskúšanie nič nedám.

JASNÁ. Bolo to pred piatimi rokmi. Na Slovensku sa po dlhých rokoch predstavili najlepšie svetové lyžiarky na čele s Američankou Mikaelou Shiffrinovou.

Dodala, že Shiffrinová bude k dispozícii po pretekoch v mixzóne, kde si ju môžem odchytiť. Lenže to majú v pláne aj desiatky iných novinárov a výsledok je vždy nejasný.

Rakúšan vtedy zastupoval aj Veroniku Velez-Zuzulovú. To som ešte netušil, že o tri týždne s ním urobím rozhovor na finále Svetového pohára v St. Moritzi.

Ešte sme si vymenili pár zdvorilostných fráz a rozlúčili sa. Človek nikdy nevie, možno to v budúcnosti pomôže.

Navyše, keď Shiffrinová skončí na pódiu, rozprávať bude len na tlačovej konferencii. Aj preto ešte skúšam, či by som nemohol prísť za ňou na recepciu hotela aspoň na päť minút.

Na súťažnú zjazdovku v Jasnej sa dalo dostať dvoma spôsobmi – buď si to vyšliapať na snehu popri trati, alebo ísť úzkou betónovou cestou, kde chodia autá.

A úprimne, myslel som si to tiež. Nemal som tušenie, kde sa hotel nachádza a ďalej som to už neriešil.

Počas cesty som mu spomenul, že som sa snažil o rozhovor so Shiffrinovou. „To by bola bomba,“ vyhlásil.

Touto trasou som šiel prvýkrát, tak som sa kochal o trochu viac, ako keď chodím vyšliapanými chodníčkami.

A zrazu bum.

Zbadal som názov hotela, ktorý som pred pár desiatkami minút počul z úst človeka v tlačovom stredisku. „Tu býva Shiffrinová,“ ukazujem.

Strážia ju ako amerického prezidenta

Váham. Pôjdem tam? A načo? Čo poviem na recepcii? Nech príde Mikaela dole, že ju tam čaká neohlásený novinár?

Veď mi jej mediálni poradcovia jasne napísali, že exkluzívny rozhovor nedostanem. Chvíľu som sa snažil sám seba presvedčiť, že je to zbytočné.

Ale čo ak nie?

Tak sme to vyskúšali a vstúpili do hotela. „Mám informácie, že tu býva Mikaela Shiffrinová. Je to pravda?“ spýtal som sa na recepcii.