Peťa, v pondelok mi nevolaj. Keď si chceš ísť zalyžovať, choď sama

Slovenská lyžiarka mala možno štyri minúty do štartu nedeľňajšieho super-G v talianskom Val di Fassa, keď sa preteky na dlhé chvíle prerušili.

„Keď počula vrtuľník, aj keď jej tréner povie, že sa nič nestalo, psychika je rozhodená. A dostať sa naspäť do súťažného nastavenia nie je jednoduché,“ načrtol Gemza.

„Bola tam zhoda náhod a vypálilo to nie najlepšie. Výsledok neprišiel,“ poznamenal Gemza.

V posledných týždňoch či mesiacoch mal celý tím náročný program. Aj pre situáciu s pandémiou striedali jeho členovia len hotely so zjazdovkami.

Vlhová nebude bývať doma

Po krátkom mentálnom oddychu má Liptáčka už v utorok naplánovaný dvojfázový tréning. A v stredu by mala ísť na lyže.

Na tréningovom kopci v Jasnej sa bude venovať obom technickým disciplínam.

Kým v slalome patrí stále medzi najlepšie, v obrovskom slalome sa trápi. Na svetovom šampionáte i v posledných pretekoch Svetového pohára v Kronplatzi bola dvanásta.

„Čím to je? To je dobrá otázka. V tréningoch je dobrá, v pretekoch to zatiaľ nejde,“ povzdychol si Gemza.