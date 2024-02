Najväčšia výzva? Postaviť sa znovu na lyže. Vlhová začala s regeneráciou hneď po operácii

„Cítim sa dobre. Samozrejme, nie je to jednoduché, bolesti ešte sú, ale pomaly odchádzajú. Každým dňom je to postupne lepšie a lepšie,“ uviedla 28-ročná úspešná lyžiarka v krátkom videorozhovore pre Sport Management Company zo švajčiarskej kliniky.

Vlhovú čaká náročná rekonvalescencia a výzva.

„Tá najväčšia bude, samozrejme, postaviť sa znovu na lyže. Teraz to však beriem deň za dňom, aj preto, že každý deň je iný. Niektorý ľahší, iný ťažší. Naozaj je to hore-dole. Budem sa snažiť brať to postupne a aj malé kroky ma budú tešiť.

Som nastavená tak, že čo bude, to bude. Verím, že budem robiť pokroky a uvidíme, ako to pôjde ďalej,“ dodala.

Dobrá príprava

Jedným z ľudí z Niké Ski Team Petra Vlhová, ktorý je od zranenia neustále v blízkosti slovenskej slalomárky, je fyzioterapeut Milan Gašpárek.