Rýchle fakty: Chýbala jej odvážnejšia línia. Prečo Vlhová nemá medailu?

Reakcia Vlhovej

„Hodnotím to dobre, ale nie úplne najlepšie. Neurobila som veľké chyby, no dalo sa ísť rýchlejšie. Sneh bol mäkší a trošku som sa trápila. Vyskúšala som si trať a beriem to

pozitívne do kombinácie."

Hodnotenie expertov

Veronika Velez Zuzulová, bývalá lyžiarka a expertka RTVS: „V nájazde do spodnej časti Petra vyšla z ideálnej línie. Ani po poslednom medzičase nemala najodvážnejšiu líniu, točila trochu pod bránkou, preto v spodnej časti strácala najviac.“

Rastislav Mažgút, lyžiarsky tréner: „Začiatok mala famózny, pustila lyže a išla výborne. V druhej polovici trate sa už netriafala do stopy a nemala dobrú líniu. Potom naberala stratu až do cieľa.

Petru rozhodilo na jednej vlne, kde ju otvorilo, nabrala veľa vzduchu a už nešla stopu, ktorú by potrebovala. Víťazka Lara Gutová-Behramiová dokázala dlhšie udržať zjazdový postoj, vďaka čomu mala menší odpor vzduchu."