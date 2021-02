Vlhová si na medailu musí počkať, v super-G ju nezískala. Ledeckej ušla o šesť stotín

Prenos

Najväčšia favoritka Lara Gutová-Behramiová potvrdila svoju fantastickú fazónu v SuperG a vyhráva aj piatykrát za sebou. Okrem nej budú na pódiu Corinne Suterová a Mikaela Shiffrinová. O šesť stotín ušlo pódium Češke Ester Ledeckej. Naša Petra Vlhová skončila so stratou deviatich desatín na deviatom mieste. To je odo mňa všetko, ďakujem vám za pozornosť.

Koniec Dnešné preteky sú úspešne za nami.

43 Posledná súťažiaca bola Slovinka Meta Hrovatová, ktorá preťala cieľovú rovinku so stratou 3.20 sekundy, čo ju zaradilo na 28. miesto.

42 Predposlednou pretekárkou bola Ukrajinka Anastastia Šepilenkovová, ktorá stratila bez mála 7.5 sekundy.

41 Alexandra Tilleyová sa pridáva ku Kanaďanke Valérii Grenierovej a dnešný závod nedokončí. Nasledovať bude menšia úprava ochranných sietí, do ktorých Britka narazila. Lyžiarka je však v poriadku.

40 Štvrtú desiatku pretekárok uzatvorila Argentínčanka Francesca Baruzziová Farriolová, ktorá bola o stotinu rýchlejšia ako doposiaľ 35. Greta Smallová.

39 Američanka Jacqueline Wilesová končí o dve stotiny na horšej 31. priečke.

38 Greta Smallová sa so stratou 5.49 sekundy radí na priebežné 34. miesto.

37 Keňanka Sabrina Simaderová prišla so stratou 8.36, a preto ide logicky na posledné miesto.

36 Ďalšou pretekárkou bola Nevena Ignjatovićová. Tá sa radí s časom 1:30.04 na priebežné 31. miesto.

35 Švédka Lin Ivarssonová preťala cieľovú rovinku len so stratou 4.71 sekundy.

34 Rumunka Ania Monica Caillová dnešný závod ani neodštartovala.

33 Američanka A.J. Hurtová nechala za sebou štyri pretekárky, a preto sa aktuálne zaraďuje na 28. miesto.

32 Elvedina Muzaferijaová prišla do cieľa so stratou, ktorá činí viac než šesť sekúnd a z toho nemôže byť lepšie ako posledné miesto.

31 Štvrtú desiatku odštartovala Poľka Maryna Gąsienicová-Danielová. Tá prišla do cieľa s časom 1:28.47.

Priebežné poradie (30/44):



1. Lara Gutová-Behramiová (SUI) 1:25,51 min

2. Corinne Suterová (SUI) +0,34 s

3. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,47

4. Ester Ledecká (CZE) +0,53

5. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR) +0,65

6. Marie-Michéle Gagnonová (CAN) +0,78

7. Tamara Tipplerová (AUT) +0,87

8. Michelle Gisinová (SUI) +0,89

9. Petra Vlhová (SVK) +0,90

10. Federica Brignoneová (ITA) +1,09

11. Marta Bassinová (ITA) +1,19

12. Ragnhild Mowinckelová (NOR) +1,23

13. Tessa Worleyová (FRA) +1,30

13. Priska Nuferová (SUI) +1,30

15. Breezy Johnsonová (USA)

16. Ariane Rädlerová (AUT) +1,59

17. Christine Scheyerová (AUT) +1,65

18. Elena Curtoniová (ITA) +1,79

19. Kira Weidleová (GER) +1,93

20. Stephanie Venierová (AUT) +2,03

21. Tiffany Gauthierová (FRA) +2,20

22. Isabella Wrightová (USA) +2,29

23. Francesca Marsagliaová (ITA) +2,47

24. Maruša Ferková (SLO) +2,64

25. Ilka Štuhecová (SLO) +2,86

26. Laura Gaucheová (FRA) +2,87

27. Julija Pleškovová (RSF) +3,59

28. Estelle Alphandová (SWE) +3,94

29. Tifany Rouxová (FRA) +4,65



Valérie Grenierová (CAN) – DNF

30 Jubilejnou tridsiatou pretekárkou bola Slovinka Ilka Štuhecová, ktorá dnes neskončí lepšie ako na 25. mieste.

29 Prvá a jediná Nemka na trati Kira Weidleová sa so stratou takmer dvoch sekúnd vtesnala do druhej desiatky, a tak je zatiaľ 19-ta.

28 Prvou pretekárkou, ktorá nedokončí dnešný SuperG je Valérie Grenierová.

27 Estelle Alphandová končí s bezmála štvorsekundovou stratou na predposlednom mieste.

26 Tretia z francúzskych pretekárok je Laura Gaucheová, ktorá prišla do cieľa so stratou takmer troch sekúnd.

25 Isabella Wrightová bola vo vrchnej časti veľmi rýchla, no v úseku medzi druhým a tretím medzičasom stratila viac než sekundu. V cieli to činí jej 21. pozíciu.

24 Američanka Breezy Johnsonová ide so stratou niečo okolo 1.5 sekundy na priebežné 15. miesto.

23 Slovinka Maruša Ferková zdolala Pleškovovú aj Rouxovú.

22 Francúzska Tifany Rouxová mala obrovské problémy a takmer preteky nedokončila. Napokon sa z nepriaznivej situácie dokázala pozbierať a prišla do cieľa na 22. mieste.

21 Tretiu desiatku načala Julija Pleškovová. Ruska však prišla do cieľa s časom, ktorý ju radí na samí koniec výsledkovej listiny.

20 Druhú desiatku uzatvorila Stephanie Venierová. Rakúšanka prišla do cieľa na 18. priečke.

19 Francesca Marsagliaová strácala hneď na úvod viac než sekundu. Toto manko sa jej už nepodarilo skresať a so stratou takmer 2.5 sekundy putuje na posledné miesto.

18 Rakúšanka Christine Scheyerová sa taktiež radí na 16. miesto, a preto odsúva Curtoniovú o miesto vyššie.

17 Elena Curtoniová na všetkých medzičasoch strácala vždy o približne 0,3 sekundy viac a viac. V cieli je z toho napokon strata 1.79 sekundy, čo činí jej 16. miesto.

16 Tessa Worleyová má zhodný čas ako Priska Nuferová.

Petra Vlhová predviedla viac než solídnu jazdu, v ktorej bola po treťom medzičase na treťom mieste, no napokon je z toho so stratou 0.9 sekundy len deviate miesto.

14 Poslednou pretekárkou pred naším želiezkom v ohni je Michelle Gisinová. Skúsená Švajčiarka sa nevyvarovala chybe, a preto sa zaraďuje na ôsmu pozíciu.

13 Nórka Kajsa Vickhoff Lieová bola po prvých dvoch medzičasoch na treťom mieste, ale spomalila a je z toho napokon len piate miesto.

12 Marie-Michéle Gagnonová predviedla solídnu jazdu, ktorá ju momentálne zaradila na priebežnú piatu priečku.

Ani Ester Ledecká sa nevyhla chybe! Aj kvôli nej prichádza do cieľa na štvrtom mieste so stratou 0.53 sekundy.

10 Jubilejnou desiatou pretekárkou bola Priska Nuferová. Aj napriek jednej väčšej chybe Švajčiarka prišla do cieľa na ôsmom mieste.

9 Najväčšia nádej talianskej reprezentácie v dnešných pretekoch je bezpochyby Federica Brignoneová. Pódium z toho dnes určite nebude, pretože sa posunula len pred krajanku Bassinovú na piatu priečku.

8 Ragnhild Mowinckelová bola vo všetkých medzičasoch v červených číslach. V konečnom dôsledku to činí jej aktuálne šieste miesto.

Najväčšia favoritka dnešných pretekov je Lara Gutová-Behramiová. Tá predviedla viac než výbornú jazdu a s časom 1:25.51 ide na prvé miesto!

6 Ariane Rädlerová nebude štvrtá v poradí, ktorá pôjde na priebežné prvé miesto. Do cieľa prišla totižto so stratou 1.25 sekundy.

Corinne Suterová s menšími problémami hneď v úvode, kedy ju jedna z bránok výrazne spomalila. Všetky medzičasy boli výrazne v červených číslach, ale napokon Švajčiarka prichádza do cieľa o 13 stotín skôr ako Shiffrinová.

Zlatá medailistka z posledných MS v alpskom lyžovaní Mikaela Shiffrinová ide s časom 1:25.98 na priebežnú prvú priečku.

3 Tamara Tipplerová bola vo všetkých medzičasoch lepšia a vďaka výbornému záveru je to vedúci čas o 32 stotín.

2 Tiffany Gauthierová začala rýchlejšie ako Bassinová, ale do cieľa prišla v konečnom dôsledku so stratou vyše sekundu.

1 Ako prvá pretekárka sa predstavila Marta Bassinová, ktorá stanovila úvodný čas na 1:26.70.

Štart Dnešné preteky boli úspešne odštartované.

Štartovná listina sa mierne upravila:



1. Marta Bassinová (ITA)

2. Tiffany Gauthierová (FRA)

3. Tamara Tipplerová (AUT)

4. Mikaela Shiffrinová (USA)

5. Corinne Suterová (SUI)

6. Ariane Rädlerová (AUT)

7. Lara Gutová-Behramiová (SUI)

8. Ragnhild Mowinckelová (NOR)

9. Federica Brignoneová (ITA)

10. Priska Nuferová (SUI)

11. Ester Ledecká (CZE)

12. Marie-Michéle Gagnonová (CAN)

13. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR)

14. Michelle Gisinová (SUI)

15. Petra Vlhová (SVK)

16. Tessa Worleyová (FRA)

17. Elena Curtoniová (ITA)

18. Christine Scheyerová (AUT)

19. Francesca Marsagliaová (ITA)

20. Stephanie Venierová (AUT)

21. Julija Pleškovová (RUS)

22. Tifany Rouxová (FRA)

23. Maruša Ferková (SLO)

24. Breezy Johnsonová (USA)

25. Isabella Wrightová (USA)

26. Laura Gaucheová (FRA)

27. Estelle Alphandová (SWE)

28. Valérie Grenierová (CAN)

29. Kira Weidleová (GER)

30. Ilka Štuhecová (SLO)

31. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL)

32. Elvedina Muzaferijaová (BIH)

33. A.J. Hurtová (USA)

34. Lin Ivarssonová (SWE)

35. Ania Monica Caillová (ROU)

36. Nevena Ignjatovićová (SRB)

37. Sabrina Simaderová (KEN)

38. Greta Smallová (AUS)

39. Jacqueline Wilesová (USA)

40. Francesca Baruzziová Farriolová (ARG)

41. Alexandra Tilleyová (GBR)

42. Anastasia Šepilenková (UKR)

43. Meta Hrovatová (SLO)

SuperG žien v Cortine d'Ampezzo sa napokon odjazdí v náhradnom termíne vo štvrtok 11.02. so štartom o 10:45.

Ani dnešné preteky sa neuskutočnia. Podmienky neboli ideálne ani po presunutí štartu o približne 400 metrov nižšie. SuperG sa možno pôjde vo štvrtok, kedy je naplánované voľno.

Keďže hmla vo vrchných pasážach pretekov neustupovala, organizátori boli nútení presunúť štart o niečo nižšie. Momentálne je stanovaný štart dnešných pretekov na 14:00.

Aj začiatok dnešného závodu sprevádzajú problémy. Štart je odložený, pretože vo vrchnej časti je hmla.

Vítame vás pri sledovaní dnešného onlajn textového prenosu z Majstrovstiev sveta v alpskom lyžovaní. Šampionát mal začať už včera, ale pre nepriaznivé podmienky budú dnešné SuperG žien prvými pretekmi.



Minuloročnou víťazkou je Američanka Mikaela Shiffrinová. Tá bude mať dnes štartovacie číslo 10. Hneď po nej pôjde české želiezko v ohni Ester Ledecká. Naša Petra Vlhová bude dnes štartovať na 15. priečke. Najväčšou favoritkou bude však Lara Gutová-Behramiová. Tá drží aktuálne famóznu sériu štyroch výherných SuperG v rade.

