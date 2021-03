Vlha tím likviduje celý svet. Slovenku o glóbus pripraví len športová tragédia

LENZERHEIDE, BRATISLAVA. To, čo sa dlhé roky zdalo nepredstaviteľné, môže byť čoskoro realitou. Slovenský športovec môže získať veľký glóbus v zjazdovom lyžovaní. Petra Vlhová je od neho len malý kúsok. Po zrušení dvoch rýchlostných disciplín vo finále Svetového pohára v Lenzerheide sa pôjdu už len dvoje individuálne preteky – slalom a obrovský slalom.

Vlhová má v celkovom hodnotení Svetového pohára náskok 96 bodov pred Larou Gutovou-Behramiovou zo Švajčiarska. Za víťazstvo v pretekoch sa udeľuje sto bodov.

„V sobotu v slalome nebudem štartovať,“ priznala Gutová-Behramiová pre švajčiarsky portál skiactu.ch. Kompletný program Petry Vlhovej v tejto sezóne >>>

Priebežné poradia vo Svetovom pohári v lyžovaní >>> O glóbus ju oberie len športová tragédia Znamená to jediné. Slovenka príde o veľký glóbus len v prípade, že zo zvyšných dvoch pretekov nezíska žiadny bod a Švajčiarka zvíťazí v obrovskom slalome. „Ak zrušia aj super-G v boji o veľký glóbus už bude hotovo. Matematická možnosť ostane, ale už by sa musela stať športová tragédia, aby ho Vlhová nezískala,“ priznala pre Sportnet česká lyžiarska expertka Eva Kurfürstová.

Vlhová už pred začiatkom sezóny avizovala útok na prestížnu trofej. Podriadila tomu fyzickú prípravu i mentálnu stránku. Vo Svetovom pohári išla ako jediná lyžiarka všetky preteky. „Lara sa tak zlepšila, že pokiaľ Petra chcela uvažovať o veľkom glóbuse, nemohla vynechávať žiadne preteky,“ myslí si Kurfürstová. „Ukázala skvelú fyzickú pripravenosť i psychickú odolnosť,“ dodala. Lyžovanie v tomto nie je spravodlivé K veľkému priblíženiu k vytúženej trofeji jej trochu pomohli aj okolnosti v Lenzerheide, kde pre nepriaznivé počasie zrušili organizátori zjazd a super-G. V rýchlostných disciplínach by bola Gutová-Behramiová favoritkou a podľa odborníkov mala nielenže zmazať Vlhovej náskok v celkovom poradí, ale ju aj predstihnúť. „Z hľadiska športu je smutné, že finále Svetového pohára postihne zrušenie súťaží. Nie je to však prvýkrát a ani naposledy,“ tvrdí Kurfürstová.

Petra Vlhová a jej malé krištáľové glóbusy za slalom a paralelné disciplíny za sezónu 2020. (Autor: FACEBOOK P. V.)

„Z hľadiska športu by to bolo napínavé a zaujímavé. Nestranný fanúšik sa tešil na toto rozuzlenie. Tým našim a vašim to možno urobí radosť,“ usmiala sa bývalá česká lyžiarka. Už po zrušení zjazdu v Lenzerheide sa začali búriť domáci Švajčiari. Najviac im prekážalo pravidlo, ktoré neumožňuje presun pretekov na iný deň. Napríklad aj na úkor tímovej súťaže. „Lyžovanie nie je v tomto spravodlivý šport, keď do toho vstupuje najmä počasie. Človek musí mať aj trochu šťastia, ale to praje pripraveným. Vlhová si vyjazdila body svojou výkonnosťou,“ upozorňuje Kurfürstová. Švajčiarka volá po férovosti Švajčiari už počas sezóny cítili skrivodlivosť. Portál Blick vo svojom článku tvrdil, že Gutová-Behramiová má oproti Vlhovej sťaženú pozíciu v boji o veľký glóbus. V kalendári aktuálnej sezóny bolo naplánovaných deväť slalomov, osem obrovských slalomov, osem zjazdov a sedem super-G.

„Super-G je náročná disciplína. Bohužiaľ, v porovnaní s inými disciplínami sa nejde tak často,“ posťažovala sa Gutová-Behramiová počas sezóny. A pokračuje s tým aj počas finále Svetového pohára v Lenzerheide. „Nemá ísť o spor medzi slalomármi a ostatnými. Nazýva sa to však veľký glóbus a mali by sme mať rovnaký počet všetkých disciplín,“ búri sa Švajčiarka. „Budúcu sezónu má byť päť super-G a deväť slalomov. Nie je to spravodlivé. Mali by sme sa vrátiť k férovosti,“ dodala. Veľký glóbus je o všestrannosti Najväčším rozdielom medzi Vlhovou a Gutovou-Behramiovou v boji o veľký glóbus však nie je rozdielny počet disciplín. Ale skôr to, že Slovenka ich jazdí všetky, kým Švajčiarka dlhodobo vynecháva slalom. Má teda viac času na oddych i tréning zvyšných disciplín. „Keď tu budú ľudia, ktorí spochybňujú, že Lara nejazdí slalom, tak hold, mala sa pripraviť tak dobre, aby jazdila slalom,“ načrtla Kurfürstová.

Veľký glóbus je o všestrannosti pretekárov. Petra odjazdila všetky preteky. Málokto si uvedomuje, čo Petra Vlhová dokázala. Veronika Velez-Zuzulová

Česká expertka upozorňuje aj na fakt, že slalom je riskantnejšia disciplína a lyžiarky v nej vypadávajú častejšie ako v super-G. „Je to uhol pohľadu, aký si človek nastaví. Je to však jednoduché. Vyhrá ten, čo bude mať najviac bodov. To je jediná vec, ktorá bude platiť,“ doplnila. „Veľký glóbus je o všestrannosti pretekárov. Petra odjazdila všetky preteky. Málokto si uvedomuje, čo Petra dokázala,“ priznala pre RTVS Veronika Velez-Zuzulová. Vlha tím likviduje celý svet Už dlhšie sa hovorí, že aj v lyžovaní funguje politika. Veľké tímy sa na tréningoch často spájajú, kým menšie tímy ostávajú bokom. „Rakúšania povolia Američanom trénovať u nich technické disciplíny, oni im potom dajú kopec na kĺzavé disciplíny. Čo im však dáme my? Hovno. Nikto od nás nie je závislý,“ priznal pre Sportnet Vlhovej brat Boris. To, že v minulých sezónach Vlhová začala zdolávať Mikaelu Shiffrinovú, niesli ťažko Američania.