Rozčarovaná Shiffrinová? Možno to rozpumpovali jej tréneri, ide im o krk

Áno, hoci v USA sa to príliš nerozoberá. Na lyžiarskych pretekoch sa často stane, že ich prerušia pre pád či technický problém. Niekto sa zraní a príde helikoptéra. Špičkový lyžiar na to musí byť pripravený a vedieť sa s tým mentálne vyrovnať.

V Jasnej to bola len chvíľka. Vôbec nerozumiem, prečo bola Mikaela rozčarovaná. Nevidím do jej hlavy, ale je tak ostrieľaná, že by ju to nemalo rozhodiť. Petra Vlhová šla naplno, predviedla výbornú jazdu a Mikaela nešla tak, ako by mala ísť. To je všetko.

Jednoznačne. Jej prvé víťazstvo v Courcheveli, ktoré dosiahla po smrti otca, bolo emotívne. Je obdivuhodné, že sa dostáva do svojho tempa. To, čo sa stalo na Slovensku, by som nebral tragicky. Poznám však jej trénerov, ktorí mohli u nej rozpumpovať túto udalosť.

Všetko to vzniklo preto, že bola tretia. Bolo to jej akési ospravedlnenie výsledku. Je to škoda. Áno, stala sa súhra určitých náhod, ale nie pre ne nevyhrala.

Skôr Rakúšania sú naštvaní, keď nevyhrajú. Ale chápem, že ho štve, že medzi Vlhovou a Shiffrinovou sú naťahovačky. Už pred dvoma rokmi Američania vytiahli, že ich Livio špehuje na tréningu. Ale to sú také hlúposti, Petra to nepotrebuje.

Nebral by som Magoniho v tejto veci úplne vážne. Nepozná toľko Američanov a berie to z pohľadu súperov. Nie je pravda, že nevedia prehrávať. Samozrejme, vedia sa napumpovať a chcú vyhrávať. Ale to každý.

Je pre Američanov či alpské krajiny ponižujúce, že ich zdoláva dievča zo Slovenska?

Na Slovensku i v Česku je lyžovanie súčasťou kultúry a života od roku 1903, keď vznikol národný zväz. Lyžovanie bolo v oboch krajinách populárne. Sme malé krajiny, ale v lyžovaní sme vždy fungovali, každá generácia mala výborných pretekárov.

Ale Rakúšania, Švajčiari, Taliani i Francúzi do toho dávajú šialené peniaze. Sú to mašinérie. Aj preto sa to volá alpské lyžovanie. Je jasné, že sú nervózni, keď súkromný Vlha tím likviduje celý svet. Nie sú tým extra nadšení. A vždy budú podporovať viac Američanku ako Slovenku.

Prečo je to tak?

Slováci alebo Česi nemajú čo ponúknuť veľkým tímom. Keď je Svetový pohár v USA, veľké tímy sú závislé na tréningoch v USA, ale na oplátku im majú tiež čo ponúknuť. Pre nás to bolo vždy náročné.

Keď som trénoval československú reprezentáciu a naše dievčatá alebo chlapci nejazdili špičku, nemali problém nás zobrať na tréning. Keď však začali robiť výsledky, ihneď nás odkopli. Takto to funguje.

Vlhovej brat Boris priznal, že aj v lyžovaní je politika. Ako sa s tým treba vysporiadať?

Je to tak. Nechcem vyťahovať, čo všetko sme si zažili s rakúskym šéftrénerom. Vlha tím sa s tým musí naučiť žiť. Tréner Magoni to musí manažovať tak, aby sa nedostali do konfliktov. Zažil si to už so Slovinkou Tinou Mazeovou, keď bojoval proti veľkým krajinám. A to bola superstar, ako je teraz Petra.

Prešli si tým aj Kosteličovci. Ich otec veľké tímy nenávidí. To je náš život. Vidím to teraz, keď prídem s americkými chlapcami do Európy. Všade nás berú inak, ako keď som bol československý tréner.