Vlhová sa vo finále Svetového pohára ešte nedostala na svah. Zrušili aj super-G

"Trochu sme ostali zaskočení. V noci napadlo viac snehu, ako sme čakali. Teraz sa zase objavila hmla. Bude to ďalší náročný deň," uviedol ešte ráno riaditeľ pretekov Svetového pohára Markus Waldner.

"Na prehliadke trate to bolo ťažké, videli sme asi na jednu bránu. Určite nie je dobré, že musíme čakať, neustále musím posúvať aj koncentráciu.

Na druhej strane, pre mňa je len dobré, že sa nesúťažilo, lebo Lara je lepšia v týchto rýchlostných disciplínach. Nechcem to však takto riešiť, keby sa išlo, bojovala by som, keď nie, zlepšilo mi to pozíciu," povedala 25-ročná Slovenka pre RTVS.