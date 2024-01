ONLINE: Petra Vlhová dnes ide slalom vo Flachau (2. kolo, LIVE)

Druhé kolo ženského slalomu v rakúskom Flachau sa prehúplo do druhej polovice. Na čele je aj naďalej generačný talent z Talianska, ktorý však reprezentuje Albánsko, menom Lara Colturiová. V domácom prostredí 15. po prvom kole Katharina Truppeová nepredviedla to najlepšie, čo vie. Zaradzuje sa na piate miesto a strata činí 76 stotín sekundy.

important Druhé kolo ženského slalomu v rakúskom Flachau sa prehúplo do druhej polovice. Na čele je aj naďalej generačný talent z Talianska, ktorý však reprezentuje Albánsko, menom Lara Colturiová. V domácom prostredí 15. po prvom kole Katharina Truppeová nepredviedla to najlepšie, čo vie. Zaradzuje sa na piate miesto a strata činí 76 stotín sekundy.

Slovinka Buciková sa v tejto sezóne trápi. Ani ona sa nedokáže zaradiť svojím druhým kolom medzi lyžiarky na popredných priečkach. Zatiaľ je to prepad o sedem miest, aktuálne ôsme miesto so stratou 1.57 sekundy.

Slovinka Buciková sa v tejto sezóne trápi. Ani ona sa nedokáže zaradiť svojím druhým kolom medzi lyžiarky na popredných priečkach. Zatiaľ je to prepad o sedem miest, aktuálne ôsme miesto so stratou 1.57 sekundy.

Švédka Alphandová tiež útočila na prvé miesto, ale platilo to len niekoľko momentov po štarte. Napokon je z toho štvrté miesto so stratou približne jednej sekundy.

Švédka Alphandová tiež útočila na prvé miesto, ale platilo to len niekoľko momentov po štarte. Napokon je z toho štvrté miesto so stratou približne jednej sekundy.

Domáca Rakúšanka Marie-Therese Sporerová zvládla druhé kolo, no tempo si neudržala až do cieľa a s výraznejšou stratou sa zaradí na tretie miesto, pred Smartovú.

Domáca Rakúšanka Marie-Therese Sporerová zvládla druhé kolo, no tempo si neudržala až do cieľa a s výraznejšou stratou sa zaradí na tretie miesto, pred Smartovú.

Aj Lucrezia Lorenziová zatiaľ potvrdzuje trend druhého kola a dostáva sa minimálne na chvíľu na líderskú pozíciu. Talianka s vyšším štartovým číslom nemala v druhom kole, čo stratiť a podľa jazdy to vyzeralo, že sa jej to aj úspešne podarilo.

Aj Lucrezia Lorenziová zatiaľ potvrdzuje trend druhého kola a dostáva sa minimálne na chvíľu na líderskú pozíciu. Talianka s vyšším štartovým číslom nemala v druhom kole, čo stratiť a podľa jazdy to vyzeralo, že sa jej to aj úspešne podarilo.

Švajčiarka Nicole Goodová s agresívnym druhým kolom, aj s rizikom možného pádu, ale zvládla to a už teraz má istotu bodov do rebríčka. Priebežná prvá pozícia s náskokom 56 stotín sekundy.

Švajčiarka Nicole Goodová s agresívnym druhým kolom, aj s rizikom možného pádu, ale zvládla to a už teraz má istotu bodov do rebríčka. Priebežná prvá pozícia s náskokom 56 stotín sekundy.