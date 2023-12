Vyzerá, že sme s Mikaelou výkonnostne inde, reagovala Vlhová na slalomovú dominanciu

„Snažila som sa oddýchnuť a hlavne dať dokopy moje telo. Nočné preteky mi dajú zabrať. Cítim, že moje telo potrebuje viac času na regeneráciu. Samozrejme, každé preteky sú náročné, ale pri tých nočných na druhý deň poriadne nespím, respektíve v ten večer nemôžem zaspať,“ prezradila na online tlačovej konferencii.

Slovensko-americká rivalita Slovenská lyžiarka bola so svojim výkonom v Courcheveli spokojná. Z lyžovania mala dobrý pocit. Náročnejšia však bola regenerácia.

Svetový pohár v Lienzi 2023 Štvrtok 28. decembra 2023: Obrovský slalom: 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:15 Piatok 29. decembra 2023: Slalom: 1. kolo 10:00, 2. kolo 13:00 /preteky vysielajú stanice RTVS, ČT Sport, Eurosport 1 a ORF 1/

„Záleží aj od toho, ako dopadnú preteky. Ak dopadnú zle a viem to okamžite vytesniť, tak zaspím v poriadku. Ak vyhrám, tak mám v sebe adrenalín, ktorý mi znemožní spať. Na druhý deň sa už viem dať dokopy a je to lepšie,“ pokračovala. Vlhová vo francúzskom stredisku vyhrala prvýkrát v kariére. Po prvom kole bola síce druhá, ale po druhej jazde sa dostala pred svoju rivalku Mikaelu Shiffrinovú.

V slalome to je zatiaľ v tejto sezóne výlučne o Slovenke a Američanke. „Nerada hovorím, že to je len medzi nami, aj keď z predchádzajúcich slalomov to tak vyzerá. Sú tam aj ďalšie pretekárky, ktoré sa na nás snažia dotiahnuť, hoci v tejto sezóne to zatiaľ vyzerá, že sme s Mikaelou výkonnostne nad ostatnými. Pred nami je ešte mnoho pretekov, takže všetko sa môže zmeniť a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať.“

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová oslavuje na pódiu so svojím tímom po jej víťazstve. (Autor: TASR/AP)

Nerozmýšľa nad pocitmi Slovenka trénovala už na prvý sviatok vianočný. Prednosť však dostal tréning na obrovský slalom. „Po nočnom slalome som ešte nestála na slalomových lyžiach. Verím však, že pocit z lyžovania budem mať stále rovnaký. Je to iba niekoľko dní od Courchevelu. Týždeň pred týmito nočnými pretekmi sme sa snažili využiť aj na prípravu ďalšieho súťažného úseku v Lienzi a v Kranjskej Gore.

Teraz pred pretekmi je to iba o pocite, že som stála na lyžiach. Nie je priestor na trénovanie a naháňanie kilometrov. Každé preteky sú však iné a aj moje pocity sa menia. Musím aj sama so sebou pracovať, aby som nedávala veľkú váhu tomu, ak by som sa zle cítila. Niekedy sa cítim dobre a lyžujem zle, niekedy sa cítim zle a lyžujem dobre. Nedávam pocitom veľkú váhu. Prídem na štart a uvidím, ako to zo mňa padne.“

Body nerieši Vlhovej sa v Lienzi v minulosti darilo. Pred dvoma rokmi v slalome vyhrala a v obrovskom slalome skončila na druhom mieste. „Lienz je špecifický. Na zjazdovku nesvieti veľmi slnko, je v tieni. Je to ťažšie, pretože tam veľmi nevidíme pod nohy. Kopec je fajn aj na obrovský slalom aj na slalom. Všetko záleží, aké budú podmienky. Napriek tomu, že je teraz teplo, verím, že podmienky budú dobré.“ Aké ma slovenská lyžiarka ciele na najbližšie dni? „Asi vám nemusím hovoriť, aké mám ciele. Chcem víťaziť,“ povedala s úsmevom.

V hodnotení slalomu stráca na vedúcu Shiffrinová 50 bodov. Na bodový výpadok v Levi, ktorý by ju katapultoval na prvé miesto, však vôbec nemyslí. „Pretekár to takto nemôže brať. Čo sa stalo v Levi, už nezmením. Na konci môžeme hovoriť, čo keby. Ale na to sa v športe nehrá. Je to za nami. Idem od pretekov k pretekom. Neriešim žiadne body. Všetko sa ráta na konci. Každé preteky sa snažím ísť naplno a ukázať moje lyžovanie.

Príprava na vrchol sezóny Slovenskú reprezentantku čaká náročný program. V januári sa chce venovať výlučne technickým disciplínam.