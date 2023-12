Strachová: Páčilo sa mi, aký náročný slalom postavil Vlhovej tréner. Lyžiarky sa môžu ukázať

Vlhová a Shiffrinová si šli v slalomových pretekoch vlastnú ligu. Čím to je, že od ostatných lyžiarok tak výrazne odskočili?

Áno, dnes to boli samostatné preteky Petry a Mikaely a samostatné preteky ostatných dievčat. Tieto dve lyžiarky sú na tom technicky najlepšie a umocnilo to to, že dnešné preteky boli naozaj ťažké.

Obe dve slalomové kolá boli technicky náročné. V prvom kole to bol zámer trénera slovenskej lyžiarky Maura Piniho. Mne sa to páčilo. Myslím, že slalomy by sa mali takto stavať. Ukáže to, ktorá pretekárka na čo má. Bolo to aj divácky zaujímavé.

V druhom kole už staviteľ nemal tak veľkú voľnosť ako Pini, pretože sa pri zlom počasí musel pohybovať vo vyčistenom koridore.

Aj Mikaela má rada technické slalomy, ale vo finále Petra šla druhé kolo lepšie a urobila menej chýb.

VIDEO: Petra Vlhová a jej jazda v 2. kole slalomu v Courcheveli 2023