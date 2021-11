Otec, teraz nemôžeme skončiť. Čo hovoria o Vlhovej jej najbližší?

Na Sportnete postupne odkryjeme zákulisie toho, ako vznikali rozhovory so slovenskou lyžiarkou, jej najbližšími a členmi tímu do knihy s názvom Petra.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Po príchode do areálu rodinnej strojárskej firmy v Liptovskom Mikuláši sa zvítame s Igorom Vlhom, otcom úspešnej slovenskej lyžiarky.

„Sú to staré výrobky, podľa ktorých som vyrábal nové a tieto som privaril na konštrukciu,“ opisuje Vlha.

Igor Vlha v knihe rozpráva, ako sa pre kariéru svojej dcéry zadlžil, ako rozmýšľal, či to má význam a dokedy to finančne utiahne bez pomoci sponzorov a štátu.

Keď chcel Vlha získať trénera Livia Magoniho, musel ísť do banky a zobrať si úver. „Manželka mi vravela, že mi prepína,“ pousmial sa.

Kým Igor Vlha komunikuje s novinármi pravidelne, jeho manželka Zuzana sa mediálnej pozornosti vyhýba. Pri rozhovore do knihy spravila výnimku.

V knihe rozpráva o Magonim i novom trénerovi Maurovi Pinim. Odhalil, koľko zarába elitný tréner, čo sa zmenilo po úspechoch a aj to, že jeho dcéra je najlepšia aj bez jeho angličtiny.

Hoci sa to udialo už pred rokmi, stále na ňom vidieť, akú strastiplnú cestu musel s rodinou zvládnuť. Aj pre praktiky Slovenskej lyžiarskej asociácie, od ktorej namiesto podpory počúval vyhrážky.

V knihe spomína aj chvíle hrôzy, ktoré prežívala po Petrinej nehode na svahu. Mala po nej otras mozgu, zapadnutý jazyk a na trikrát zdrôtovanú sánku.

„Keď sme po operácii už vedeli, že bude v poriadku, vtedy to na mňa doľahlo. Rozrevala som sa, ale nie pred ňou. To by bolo pre dieťa najhoršie,“ naznačila Zuzana Vlhová.

To, že víťazí Slovenka, je pre veľké tímy potupa

V detstve Petra vytvorila nerozlučnú dvojicu so svojím bratom Borisom. Boli parťáci, hoci sa nevyhli súrodeneckým hádkam i bitkám.

„Na dievča mala poriadnu ranu. Keď mi fľasla, cítil som to,“ priznal Boris.