Vlhová vydáva autobiografiu. Povedala veci, o ktorých ešte nikdy nehovorila

Dlhšie obdobie som bola za Mikaelou Shiffrinovou stále druhá, nedokázala som ju predbehnúť. Bola som z toho nervózna, až som si raz povedala, že kašlem na ňu, pôjdem si vlastné preteky, sústredím sa len na seba.

A zrazu sa to zlomilo. Dokázala som ju porážať v slalome, obrovskom slalome i v paralelnom slalome aj viackrát za sebou. Znervóznela.

Je zrodená pre víťazstvo, a keď je druhá či tretia, je zle. Do istej miery to chápem, aj u mňa je to také. Viem však uznať, keď je súperka lepšia. Nie som si istá, či to dokáže aj ona.