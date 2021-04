Sagan by mal po sezóne ísť do tímu, ktorý ho v minulosti nechcel, píšu Francúzi

Podľa francúzskeho denníka L’Équipe by rodák zo Žiliny mal po sezóne zamieriť do belgického tímu Deceuninck – Quick Step.

Nechýbalo veľa a Sagan mohol nosiť farby tohto tímu už na začiatku svojej kariéry. V roku 2008 bol ako juniorský majster sveta v horskej cyklistike na skúške práve v Quick Stepe, no neuspel.

"V testoch mal skvelé výsledky. Zavážilo, že hovoril iba po slovensky a chcel horskú cyklistiku a k tomu lukratívnu zmluvu," vysvetľoval šéf tímu Patrick Lefevere, prečo vtedy talentovaného mladíka nezískal.

Výhodná dohoda pre obe strany

O trinásť rokov neskôr by však k spojeniu Lefevere - Sagan mohlo dôjsť.

"Pri takejto dohode by bol každý víťazom. Peter, pretože je to jediný tím, ktorý by mu priniesol ešte viac víťazstiev, ale aj Lefevere, pretože Peter vie pomôcť celému tímu," uviedol L’Equipe.