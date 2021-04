Asgreen mal byť v šprinte bez šance. Van der Poel si v cieli rypol do víťaza

"Cítil som sa dobre, rozhodol som sa, že to nechám až na záverečný šprint. Mathieua som mal pred sebou a dokázal som útok správne načasovať. Obaja sme boli na hranici síl, rozhodli iba detaily," povedal Asgreen.

"Som sklamaný, ale myslím si, že dnes som prehral so silnejším súperom. Preto je to ľahšie akceptovať. Asgreen si to určite zaslúžil, hoci sa nepodieľal na spoločnej jazde do cieľa. To hovorí dosť," cituje van der Poela web cyclingnews.com.

Dáni dosahujú skvelé výsledky

Dánska cyklistika tak pokračuje v rozkvete. Minulý rok vyhral monumentálnu klasiku Okolo Lombardska Jakob Fuglsang, o rok skôr nenašiel premožiteľa ani na ďalšom monumente Liege - Bastogne - Liege.

V roku 2019 sa v anglickom Yorkshire stal majstrom sveta Mads Pedersen a dve etapové víťazstva dosiahol na vlaňajšej Tour de France Søren Kragh Andersen.