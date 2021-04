Šéf Bory sníva o nových hviezdach. Či sa dohodneme so Saganom? Neviem, vraví Denk

BRATISLAVA. Keď sa v prvej polovici roku 2016 objavili správy, že Peter Sagan prestúpi do prvodivízneho tímu Bora, bol to šok. Majster sveta, najväčšia hviezda cyklistiky a miláčik fanúšikov má jazdiť v malom nemeckom tíme. O päť rokov neskôr je Bora-Hansgrohe zabehnutá značka. Okolo Sagana vybudoval manažér Ralph Denk celý tím. Získal sponzorov, odborníkov z prostredia cyklistiky a aj najlepších nemeckých cyklistov. Už dávno to nie je tím, ktorý by sa spoliehal len na slovenského cyklistu, hoci je stále výraznou tvárou.

Teraz Denk rieši, či bude Sagan naďalej spojený s tímom, ktorému pomohol dostať sa do World Tour.

Môžeme si ho dovoliť? pýta sa Denk Saganovi sa tento rok končí zmluva a Denk v rozhovore pre denník Kölner Stadt-Anzeiger priznal, že sa ich cesty môžu rozísť. „S Petrom teraz rokujeme. Všetko je otvorené. Rozhodnutie by malo padnúť v apríli. Momentálne neviem odhadnúť, ako sa to vyvinie,“ povedal Denk.

Uznal, že Sagan má veľký podiel na tom, kde dnes Bora je. Od príchodu do tímu v roku 2017 vybojoval 26 víťazstiev, jeden titul majstra sveta, dva zelené dresy na Tour de France a víťazstvo na monumentálnej klasike Paríž – Roubaix. „Sponzori vďaka nemu dostali veľa pozornosti. Lenže vstupuje do záverečnej časti svojej kariéry a je jedným z najlepšie platených cyklistov v pelotóne. Musíme zvážiť: Môžeme si ho stále dovoliť? Alebo je lepšie investovať peniaze do mladých jazdcov?“ vysvetľoval Denk.

Už pred pár dňami sa objavila historka, ako manažér Bory zisťuje situáciu okolo hviezd tímu Deceuninck a predovšetkým Remca Evenepoela. Dvadsaťjedenročný Belgičan vyhral vlani každé etapové preteky, na ktoré nastúpil. Od začiatku kariéry ho porovnávajú s najslávnejším cyklistom histórie Eddym Merckxom. Konkurenti ho zatiaľ nemôžu ľahko získať. S Deceuninckom má zmluvu do roku 2023. Chce mať novú hviezdu Je zjavné, že momentálne by šéf Bory dal pred Saganom prednosť iným pretekárom. „Aktuálne je v cyklistike päť ikonických osobností – Tadej Pogačar, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe a Egan Bernal. Bol by som zlý manažér, ak by som niektorého z nich nechcel mať v tíme,“ vymenoval Denk. Dodal však, že momentálne to nie je možné, či už pre platné kontrakty alebo rozdielnu filozofiu a názory.

Peter Sagan a Belgičan Wout van Aert v cieli etapy Tour de France 2020. (Autor: TASR/AP)

Je zrejmé, že peniaze v rozpočte by Denk chcel investovať do mladých jazdcov. Okrem toho má v tíme aj silných nemeckých pretekárov – Pascala Ackermanna, Maximiliana Schachmanna, Emanuela Buchmanna, Lennarda Kämnu či Nilsa Politta. „Možno sa nám podarí vytvoriť vlastnú hviezdu. To by bolo skvelé. Kämna aj Schachmann by to mohli dokázať. Ukázali veľký potenciál,“ tvrdí Denk. Splniť jeho požiadavky môžu dva tímy To, či ostane Sagan v tíme, je viac ako otázne. Aj vzhľadom na výšku kontraktu, ktorý je teraz približne v hodnote päť miliónov eur. Ak v Bore ostane, bude musieť prijať nižší plat. To však neznamená, že u konkurentov by nezískal viac.

Najlepším príkladom situácie, v ktorej je Sagan, je Chris Froome. Pre tím Ineos bol štvornásobný víťaz Tour de France príliš drahý. Z lojality by mu vedeli ponúknuť solídnu zmluvu, lenže nebolo by to 5,5 milióna eur, ako mu ponúkol tím Israel Start-Up Nation. To je dokonca viac, ako dostáva aktuálny víťaz Tour Tadej Pogačar. Froome sa preto rozhodol z Ineosu odísť - pre možnosť ďalej byť jasným lídrom tímu aj lukratívnejší kontrakt, hoci jeho výsledky tomu nezodpovedajú. Aj Sagan môže odísť za inými podmienkami.

Izraleský tím je stále veľmi mladý. Nemá výrazného klasikára a v šprintoch nemá osobnosť, ktorá by dokázala pravidelne bojovať o pódiové priečky. UAE Emirates má viacero talentovaných jazdcov, no v šprintoch a na klasikách by mohol svoju pozíciu posilniť. Navyše zmluva sa končí Fernandovi Gaviriovi aj Alexandrovi Kristoffovi. Prestupu môže pomôcť sponzor Všetko však bude závisieť od Žilinčana. Lukratívnejší kontakt ako v Bore môže získať zhruba v troch tímoch. Z nich dva môžu mať o neho skutočne záujem – Israel Start-Up Nation a UAE Emirates. Oba tímy majú takmer neobmedzené finančné zdroje a ponuku Bory môžu niekoľkonásobne preplatiť.

UAE aj Israel Start-Up Nation totiž nie sú závislí od sponzorov. Majú bohatých mecenášov, ktorí nemajú problém tím dotovať. Vďaka tomu si môžu dovoliť získať, koho len chcú. Vylúčené nie je ani to, že Sagan prestúpi do iného tímu, no vzhľadom na jeho status a výšku kontraktu je to málo pravdepodobné.

Peter Sagan. (Autor: TASR/AP)