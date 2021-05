Som šťastný, hovoril Fín po slovensky. Toto je najväčšie víťazstvo

„Dali sme do toho všetko, sme zničení, ale je neskutočný pocit, že sme to dokázali. Teraz nech trochu oslavujú ostatní. Ja si chvíľku oddýchnem, a potom budem pokračovať,“ pousmial sa.

„Som taký unavený, že som rád, že je koniec sezóny,“ zhrnul útočník Zvolena Marek Viedenský to, čo bolo zjavné aj bez slov.

Viedenský: Ozval sa iba Zvolen

Zvolen počas sezóny nemal žiadnu dlhšiu sériu prehier a bez ohľadu na ťažkosti šiel ako mašina. Vyhral základnú časť a ovládol aj play off, v ktorom popri dvanástich víťazstvách prehral len dva zápasy.

Kde sa v mužstve vzala taká sila? Ako zladiť hokejové zručnosti a rôzne povahy hráčov a poskladať ich do fungujúceho tímu, ktorý je ťažké zdolať? To je veľký kumšt. Ale vo Zvolene to dokázali.