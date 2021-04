Van der Poel neobhájil triumf na Okolo Flámska, Sagan v druhej desiatke

Okolo Flámska 2021

Slovenský cyklista zaostal za hlavnými favoritmi pri prvom stúpaní na Paterberg. Následne sa síce vrátil do početnej skupiny, ale definitívne stratil kontakt s najlepšími pretekármi 40 km pred cieľom, po výjazde na Koppenberg.

Peter Sagan, ktorý podujatie Okolo Flámska vyhral v roku 2016, tentokrát nebojoval o popredné priečky a do cieľa prišiel s výraznou stratou 2:15 minúty. Napokon bol v cieli klasifikovaný na 15. pozícii.

V záverečnom stúpaní na Oude Kwaremont sa van der Poel v trojčlennej skupine zbavil svojho veľkého rivala van Aerta, ale vo finiši prekvapujúco nestačil Asgreena, ktorý nedávno vyhral aj klasiku E3 Saxo Bank.

"Cítil som sa dobre, preto som to skúsil na šprint. Mathieua som nechal na špici v záverečnom kilometri a mohol som si vybrať, kedy začnem šprintovať. Boli to veľmi náročné preteky, obaja sme boli v závere na svojom limite.

V závere to bolo o detailoch... Je to pre mňa životný úspech a veľmi si to vážim. Ďakujem tímovým kolegom aj športovým riaditeľom, ktorí mi k tomu pomohli," uviedol Kasper Asgreen v prvom televíznom interview v cieli.