ONLINE: Športovec roka 2025 dnes, LIVE (anketa)

O triumf v ankete Športovec roka 2025 zabojovalo šesť mužov a štyri ženy.
Medzi nominovanými sú: Martin Fehérváry (ľadový hokej), Dávid Hancko (futbal), Adam Hagara (krasokorčuľovanie), Viktória Chladoňová (cyklistika), Stanislav Lobotka (futbal), Zuzana Paňková (vodný slalom), Tajmuraz Salkazanov (zápasenie), Juraj Slafkovský (ľadový hokej), Zuzana Rehák Štefečeková (športová streľba) a Emma Zapletalová (atletika)
Počas galavečera sme spoznali aj najúspešnejší kolektív, meno Športovej legendy, Talentu roka i najúspešnejších paralympijských športovcov.
Anketu Športovec roka 2025 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
