Zvládla všetky prekážky, na dráhe i v živote. Zapletalová je kráľovná športu

Podaril sa jej veľký comeback a prežila rozprávkovú sezónu, na konci ktorej sa tešila z bronzovej medaily na majstrovstvách sveta.
Atlétku Emmu Zapletalovú korunovali v pondelok na slávnostnom galavečere v Opere Slovenského národného divadla v Bratislave za kráľovnú slovenského športu za rok 2025.
Ocenenie najlepší kolektív v tradičnej ankete Športovec roka, ktorú organizuje Klubu športových redaktorov, získali mladé hádzanárky, majsterky Európy do 17 rokov.
Nevzdala sa, zrýchľuje
Zapletalová má za sebou výnimočný príbeh. Keď mala 21 rokov, experti ju pasovali za najväčšiu nádej slovenskej atletiky s veľkým potenciálom. Predpovedali jej finále na olympiáde v Paríži 2024. Lenže v rozlete ju pribrzdili zranenia.
Nasledovali tri roky plné bolesti, útrap a náročných návratov. Séria únavových zlomenín ju stále zrážala dolu. Priznala, že po tretej sa psychicky zosypala. Náročné obdobie ju však naučilo trpezlivosti.
VIDEO: Emma Zapletalová
Olympiádu v Paríži vynechala. V septembri 2024 oznámila, že mení trénera. Petra Žňavu vystriedal Holanďan Bram Peters, ktorého jej odporučil belgický tréner Gabriely Gajanovej Louis Heyer.
V roku 2025 sa začala vracať do svetovej špičky. Postupne zrýchľovala a posúvala hodnotu slovenského rekordu na 400 m cez prekážky.
Vo finále na MS v Tokiu nepatrila medzi adeptky na medailu, ale prekvapila. Vďaka výbornému finišu sa dostala na tretiu priečku a finišovala v novom slovenskom rekorde rovných 53 sekúnd.
Mladé hádzanárky prekvapili
Do konca finálového zápasu na majstrovstvách Európy hádzanárok do 17 rokov zostávali ešte necelé dve minúty, ale slovenské reprezentantky aj ich fanúšikovia už mohli oslavovať.
Družstvo kadetiek sa turnaji v Čiernej Hore postaralo o najväčší úspech slovenskej hádzanej v ére samostatnosti. Po víťazstve 34:30 nad Chorvátskom získalo titul a zlaté medaily.
VIDEO: Hádzanárky SR do 17 rokov
„Som na dievčatá pyšná. Hrali skvelú hádzanú s peknými kombináciami, spojka si nabehla, pivotka odtiahla obranu, radosť pozerať... A Paľo Streicher, ktorý kedysi trénoval aj mňa, ukázal, že to s mladými vie,“ komentovala vtedy hádzanársku senzáciu Mária Ďurišinová, v 80. rokoch trikrát najlepšia hádzanárka Československa a opora tímu, ktorý získal striebro na MS 1986.
Zverenky trénera Pavla Streichera si účasť na šampionáte vybojovali v kvalifikácii.
V Čiernej Hore prehrali iba jeden zápas z ôsmich: v osemfinálovej skupine s Dánskom, keď už mali istý postup do štvrťfinále. Rovnakého súpera však o dva dni neskôr zdolali vo štvrťfinále, v semifinále si poradili s domácou Čiernou Horou a vo finále aj s Chorvátskom.
Liliana Gogová a Mária Bartková sa dostali do All Stars turnaja. Mladé Slovenky sa predstavia na tohtoročných majstrovstvách sveta do 18 rokov.
Legendou sú majstri z Belehradu
Emma Zapletalová ovládla anketu Športovec roka 2025 s náskokom 470 bodov pred futbalistom Stanislavom Lobotkom, tretí v ankete skončil ďalší futbalista Dávid Hancko.
V kolektívoch boli druhí basketbalisti klubu Patrioti Levice, na bronzovej pozícii futbalová reprezentácia Slovenska.
VIDEO: Patrioti Levice
Paralympioničkou roka sa stala Veronika Vadovičová, paralympijským kolektívom roka lukostrelci Dávid a Denis Ivanovci.
Za Talenty roka 2025 vyhlásili spomedzi letných športovcov športovú gymnastku Luciu Piliarovú, zo zimných biatlonistku Michaelu Strakovú a z parašportovcov lukostrelca Denisa Ivana.
Ocenenie Športová legenda tento rok dostali futbaloví majstri Európy z roku 1976. V tíme ČSSR, ktorý získal titul v Belehrade, bolo až 15 Slovákov – Ján Pivarník, Anton Ondruš, Jozef Čapkovič, Koloman Gögh, Karol Dobiaš, Ján Švehlík, Jozef Móder, Marián Masný, Ladislav Jurkemik, Alexander Vencel, Pavol Biroš, Jaroslav Pollák, Dušan Herda, Dušan Galis a Pavol Michalík.
Cenu Štefana Mašlonku za dlhodobé tlačové služby udelil KŠR zástupcom organizačného výboru Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.
VIDEO: Paňková a Hagara
Poradie
Meno
Šport
Počet hlasov
1
Emma Zapletalová
atletika
1133
2
Stanislav Lobotka
futbal
663
3
Dávid Hancko
futbal
534
4
Zuzana Rehák Štefečeková
streľba
465
5
Viktória Chladoňová
cyklistika
458
6
Juraj Slafkovský
ľadový hokej
342
7
Zuzana Paňková
vodný slalom
281
8
Martin Fehérváry
ľadový hokej
234
9
Tajmuraz Salkazanov
zápasenie
216
10
Adam Hagara
krasokorčuľovanie
205
Poradie
Kolektív
Počet hlasov
1
Hádzanárky SR do 17 rokov
209
2
Basketbalisti Patrioti Levice
131
3
Futbalisti A-tímu Slovenska
130