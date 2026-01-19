Zvládla všetky prekážky, na dráhe i v živote. Zapletalová je kráľovná športu

Slovenská atlétka Emma Zapletalová.
Slovenská atlétka Emma Zapletalová. (Autor: TASR)
Sportnet|19. jan 2026 o 22:07
Ocenenie najlepší kolektív v ankete Športovec roka získali mladé hádzanárky.

Podaril sa jej veľký comeback a prežila rozprávkovú sezónu, na konci ktorej sa tešila z bronzovej medaily na majstrovstvách sveta.

Atlétku Emmu Zapletalovú korunovali v pondelok na slávnostnom galavečere v Opere Slovenského národného divadla v Bratislave za kráľovnú slovenského športu za rok 2025.

Ocenenie najlepší kolektív v tradičnej ankete Športovec roka, ktorú organizuje Klubu športových redaktorov, získali mladé hádzanárky, majsterky Európy do 17 rokov.

Nevzdala sa, zrýchľuje

Zapletalová má za sebou výnimočný príbeh. Keď mala 21 rokov, experti ju pasovali za najväčšiu nádej slovenskej atletiky s veľkým potenciálom. Predpovedali jej finále na olympiáde v Paríži 2024. Lenže v rozlete ju pribrzdili zranenia.

Nasledovali tri roky plné bolesti, útrap a náročných návratov. Séria únavových zlomenín ju stále zrážala dolu. Priznala, že po tretej sa psychicky zosypala. Náročné obdobie ju však naučilo trpezlivosti.

VIDEO: Emma Zapletalová

Olympiádu v Paríži vynechala. V septembri 2024 oznámila, že mení trénera. Petra Žňavu vystriedal Holanďan Bram Peters, ktorého jej odporučil belgický tréner Gabriely Gajanovej Louis Heyer.

V roku 2025 sa začala vracať do svetovej špičky. Postupne zrýchľovala a posúvala hodnotu slovenského rekordu na 400 m cez prekážky.

Vo finále na MS v Tokiu nepatrila medzi adeptky na medailu, ale prekvapila. Vďaka výbornému finišu sa dostala na tretiu priečku a finišovala v novom slovenskom rekorde rovných 53 sekúnd.

Emma Zapletalová

Dátum narodenia:

24. marec 2000

Miesto narodenia:

Nitra

Šport:

atletika

Pôsobí v:

ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica a VŠC Dukla Banská 

Bystrica

Tréner

Bram Peters

Úspechy:

1. miesto na ME do 23 rokov 2021

Atlétka roka 2021 a 2025

2. miesto vo finále Diamantovej ligy 2025

Bronz na MS v atletike 2025

Mladé hádzanárky prekvapili

Do konca finálového zápasu na majstrovstvách Európy hádzanárok do 17 rokov zostávali ešte necelé dve minúty, ale slovenské reprezentantky aj ich fanúšikovia už mohli oslavovať.

Družstvo kadetiek sa turnaji v Čiernej Hore postaralo o najväčší úspech slovenskej hádzanej v ére samostatnosti. Po víťazstve 34:30 nad Chorvátskom získalo titul a zlaté medaily.

VIDEO: Hádzanárky SR do 17 rokov

„Som na dievčatá pyšná. Hrali skvelú hádzanú s peknými kombináciami, spojka si nabehla, pivotka odtiahla obranu, radosť pozerať... A Paľo Streicher, ktorý kedysi trénoval aj mňa, ukázal, že to s mladými vie,“ komentovala vtedy hádzanársku senzáciu Mária Ďurišinová, v 80. rokoch trikrát najlepšia hádzanárka Československa a opora tímu, ktorý získal striebro na MS 1986.

Zverenky trénera Pavla Streichera si účasť na šampionáte vybojovali v kvalifikácii.

V Čiernej Hore prehrali iba jeden zápas z ôsmich: v osemfinálovej skupine s Dánskom, keď už mali istý postup do štvrťfinále. Rovnakého súpera však o dva dni neskôr zdolali vo štvrťfinále, v semifinále si poradili s domácou Čiernou Horou a vo finále aj s Chorvátskom.

Liliana Gogová a Mária Bartková sa dostali do All Stars turnaja. Mladé Slovenky sa predstavia na tohtoročných majstrovstvách sveta do 18 rokov.

Legendou sú majstri z Belehradu

Emma Zapletalová ovládla anketu Športovec roka 2025 s náskokom 470 bodov pred futbalistom Stanislavom Lobotkom, tretí v ankete skončil ďalší futbalista Dávid Hancko.

V kolektívoch boli druhí basketbalisti klubu Patrioti Levice, na bronzovej pozícii futbalová reprezentácia Slovenska.

VIDEO: Patrioti Levice

Paralympioničkou roka sa stala Veronika Vadovičová, paralympijským kolektívom roka lukostrelci Dávid a Denis Ivanovci.

Za Talenty roka 2025 vyhlásili spomedzi letných športovcov športovú gymnastku Luciu Piliarovú, zo zimných biatlonistku Michaelu Strakovú a z parašportovcov lukostrelca Denisa Ivana.

Ocenenie Športová legenda tento rok dostali futbaloví majstri Európy z roku 1976. V tíme ČSSR, ktorý získal titul v Belehrade, bolo až 15 Slovákov – Ján Pivarník, Anton Ondruš, Jozef Čapkovič, Koloman Gögh, Karol Dobiaš, Ján Švehlík, Jozef Móder, Marián Masný, Ladislav Jurkemik, Alexander Vencel, Pavol Biroš, Jaroslav Pollák, Dušan Herda, Dušan Galis a Pavol Michalík.

Cenu Štefana Mašlonku za dlhodobé tlačové služby udelil KŠR zástupcom organizačného výboru Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.

VIDEO: Paňková a Hagara

Športovec roka 2025 - TOP 10

Poradie

Meno

Šport

Počet hlasov

1

Emma Zapletalová

atletika

1133

2

Stanislav Lobotka

futbal

663

3

Dávid Hancko

futbal

534

4

Zuzana Rehák Štefečeková

streľba

465

5

Viktória Chladoňová

cyklistika

458

6

Juraj Slafkovský

ľadový hokej

342

7

Zuzana Paňková

vodný slalom

281

8

Martin Fehérváry

ľadový hokej

234

9

Tajmuraz Salkazanov

zápasenie

216

10

Adam Hagara

krasokorčuľovanie

205

Športovec roka 2025 - kolektívy

Poradie

Kolektív

Počet hlasov

1

Hádzanárky SR do 17 rokov

209

2

Basketbalisti Patrioti Levice

131

3

Futbalisti A-tímu Slovenska

130

Ostatné športy

