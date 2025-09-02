Futbalové prestupy ONLINE: Kluby dotiahli posledné prestupy (2. september)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 je v plnom prúde. Kluby mali toto leto možnosť využiť aj špeciálne obdobie kvôli MS klubov USA, ktoré trvalo od 1. do 10. júna.
Na Slovensku sa prestupuje od 15. júna až do 6. septembra, v TOP 5 európskych ligách sa skončí obdobie prestupov 1. septembra.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v utorok 2. septembra.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - utorok, 2. september
Alli je voľný hráč
9:57 Anglický futbalista Dele Alli je po rozviazaní zmluvy s talianskym klubom Calcio Como opäť voľný hráč.
Ofenzívny stredopoliar prišiel do Talianska v januári s cieľom reštartovať svoju kariéru po dlhodobej absencii zavinenej zraneniami a problémami s mentálnym zdravím.
Pod vedením Cesca Fabregasa však nastúpil len do jedného stretnutia. Na štadióne San Siro videl v marci ako striedajúci hráč proti AC Miláno po menej ako desiatich minútach červenú kartu.
Od incidentu sa semifinalista MS z roku 2018 len zriedka dostal do zápasovej nominácie. „Dele je odhodlaný hrať pravidelne a to mu náš klub v najbližšom období nevedel zaručiť. Preto sa obe strany dohodli na rozviazaní kontraktu,“ uviedlo Como v oficiálnom vyhlásení.
Dvadsaťdeväťročný Alli si to v roku 2022 namieril z Tottenhamu do Evertonu, kde však odohral len 13 duelov. Ako hráč „karameliek“ pred dvoma rokmi v rozhovore s Garym Nevillom prezradil, že bol ako dieťa sexuálne zneužívaný.
Bývalému reprezentantovi Albionu sa zveril aj s následným rehabilitačným procesom, počas ktorého bojoval so závislosťou od liekov. Pripomenula agentúra dpa.
Sanchez posilnil Sevillu
9:31 Čilský futbalista Alexis Sanchez posilnil španielsky klub FC Sevilla. Skúsený 36-ročný ofenzívny hráč hral naposledy v Taliansku za Udinese, s vedením klubu sa dohodol na rozviazaní zmluvy. V Seville podpísal ročný kontrakt.
Bývalý hráč Barcelony, Arsenalu, Interu Miláno či Marseille tak bude pokračovať u ďalšieho účastníka La Ligy.
„Po bohatej kariére vo veľkých kluboch prinesie Sanchez do nášho tímu množstvo skúseností,“ uviedla Sevilla v oficiálnom stanovisku na webovej stránke. Počas kariéry odohral takmer 800 profesionálnych duelov, v nich strelil 220 gólov.
Reprezentant Čile priviedol svoju krajinu aj ku dvom historickým titulom v juhoamerickom šampionáte Copa America. Najprv v roku 2015 na domácej pôde a potom o rok neskôr aj v USA, v oboch finále zdolalo Čile Messiho Argentínu. Správu priniesla agentúra AFP.
Pavard odišiel na hosťovanie
9:19 Futbalový klub Olympique Marseille sa vo Francúzsku postaral o najväčšie prekvapenie v rámci záverečného dňa prestupového obdobia. Do svojich radov získal na hosťovanie do konca sezóny obrancu Bejamina Pavarda z Interu Miláno.
Po skompletizovaní hosťovania si podľa agentúry AP bude môcť francúzsky klub uplatniť opciu na trvalý prestup v hodnote 15 miliónov eur.
Dvadsaťdeväťročný Pavard bol hráčom Interu od leta 2023, keď sa po prestupe v hodnote 30 miliónov eura zároveň stal najdrahšou posilou v Serie A v danom prestupovom období. V Taliansku získal v sezóne 2023/2024 scudetto a aj tamojší Superpohár.
Do Ligue 1 sa vrátil prvýkrát od roku 2016. Majster sveta z roku 2018 sa pridal k trojici Olivier Giroud (Lille), Paul Pogba (AS Monaco) a Florian Thauvin (Racing Lens), ktorí boli tiež súčasťou víťazného tímu pod vedením Didiera Deschampsa.
Vardy opúšťa Leicester
9:18 Anglický futbalový útočník Jamie Vardy ešte nezavesil kopačky na klinec a svoju úspešnú kariéru si predĺžil o minimálne jednu sezónu.
Tridsaťosemročný veterán sa dohodol na ročnom kontrakte s opciou s nováčikom najvyššej talianskej súťaže Cremonese.
Vardy po uplynulej sezóne skončil v Leicestri City, v ktorom pôsobil od roku 2012 a v roku 2016 mu vystrieľal senzačný titul v Premier League.
Chilwell podpísal zmluvu so Štrasburgom
9:00 Anglický reprezentant Ben Chilwell podpísal dvojročný kontrakt so Štrasburgom, kam prišiel z londýnskej Chelsea.
Kluby nezverejnili prestupovú čiastku za ľavého beka. Štrasburg aj Chelsea patria pod konzorcium BlueCo amerického miliardára Todda Boehlyho.
Dvadsaťosemročný Chilwell prišiel na Stamford Bridge v roku 2020 a o rok neskôr vyhral Ligu majstrov.
Postupne však vypadol z priazne trénerov, v uplynulej sezóne nastúpil za Chelsea len v jednom zápas a dokončil ju na hosťovaní v Crystal Palace, s ktorým vyhral Pohár FA.
Chilwell má na konte 21 zápasov v národnom tíme, ale od marca 2024 v nominácii absentoval. Informovala agentúra AFP.
Lammens do United
8:51 Anglický futbalový klub Manchester United angažoval belgického brankára Senneho Lammensa.
Bývalý hráč Royalu Antverpy podpísal v Manchestri päťročnú zmluvu, informovala o tom agentúra AFP. Dvadsaťnásobný anglický majster zaplatil za jeho služby 21 miliónov eur.
V lete prešiel Manchester výraznou obmenou najmä v útoku, klub posilnil Matheus Cunha, Bryan Mbeumo i Benjamin Šeško.
Po nevýraznom štarte do sezóny v podaní brankárskej dvojice Andre Onana a Altay Bayindir chcel však tréner „červených diablov“ Ruben Amorim vyriešiť aj túto otázku.
Anglický klub sa zaujímal aj o Emiliana Martineza z Aston Villy, no napokon sa vedenie rozhodlo pre mladšiu alternatívu v podobe dvadsaťtriročného Belgičana.
„Senne je mladý brankár s veľkým potenciálom a som rád, že si vybral práve nás aj napriek vážnemu záujmu viacerých klubov,“ vyjadril sa na jeho adresu športový riaditeľ Jason Wilcox.
Jackson napokon do Bayernu
8:50 Senegalský futbalista Nicolas Jackson bude do konca sezóny predsa len hosťovať v Bayerne Mníchov.
Nemecký klub získal 24-ročného útočníka do svojich radov aj napriek tomu, že ho Chelsea ešte v sobotu po zranení Liama Delapa povolala naspäť do Londýna.
Nemecký klub s rozhodnutím síce súhlasil, no Jacksonov agent sa pomocou viacerých verejných vyhlásení snažil tejto situácii zabrániť. Počas záverečného dňa prestupového obdobia sa oba kluby napokon dohodli na hosťovaní.
Zmluva obsahuje po novom aj povinnú opciu na trvalý prestup v hodnote 65 miliónov eur, v prípade splnenia nešpecifikovaných podmienok. Úradujúci nemecký majster zaplatí za hosťovanie 16,5 milióna eur.
„Som veľmi rád, že môžem byť súčasťou tohto klubu. Všetci poznajú mená hráčov, ktorí si obliekali dres Bayernu. Klub má len tie najväčšie ambície,“ vyjadril sa Senegalčan pre oficiálnu stránku Bayernu. Jackson zažil v londýnskej Chelsea rozpačité obdobie.
V kádri víťaza MS klubov bol od roku 2023 po prestupe z Villarealu. Aj napriek 30 gólom v 81 stretnutiach ho fanúšikovia kritizovali za kolísavé výkony.
V Bayerne by mal pomôcť vystužiť útočné rady po odchodoch Kingsleyho Comana, Leroya Saného, Mathysa Tela či Thomasa Müllera.
Sancho odišiel hosťovať
8:20 Anglický futbalový klub Aston Villa získal na hosťovanie do konca sezóny Jadona Sancha z Manchestru United.
Dvadsaťpäťročný krídleník strávil uplynulú sezónu taktiež na hosťovaní v londýnskej Chelsea, ktorej pomohol k triumfu v Konferenčnej lige. „Aston Villa je nadšená z príchodu Jadona Sancha,“ uviedol klub v stanovisku.
Anglický reprezentant prišiel do Manchestru pred štyrmi rokmi za 73 miliónov libier z Dortmundu, no na Old Trafforde sa nedokázal naplno presadiť.
Za United odohral 83 zápasov, ale posledný v auguste 2024. Väčšinu z uplynulých 18 mesiacov strávil na hosťovaniach v Borussii Dortmund a Chelsea. Informovala agentúra dpa.
Prehľad najdrahších prestupov
8:10 Letné prestupové obdobie sa skončilo a tímy už nemajú možnosť nakupovať nových hráčov.
Aj napriek tomu bolo toto leto bohaté na prekvapivé a zároveň drahé prestupy, ktoré môžu zamiešať kartami v sezóne 2025/2026.
Jasne najdrahší prestup tohto leta na celom svete a rekord Premier League je príchod Alexandra Isaka z Newcastlu do Liverpoolu. "The Reds" kúpili švédskeho útočníka za 125 miliónov libier.
Pozrite si prehľad najdrahších prestupov v TOP 5 ligách sveta.
Najdrahšie prestupy v TOP 5 ligách sveta
Premier League:
- Alexander Isak z Newcastle do Liverpoolu (125 miliónov libier)
- Florian Wirtz z Bayeru Leverkusen do Liverpoolu (116 mil. libier)
- Benjamin Šeško z RB Lipsku do Manchestru United (76,5 mil. libier)
- Bryan Mbuemo z Brentfordu do Manchestru United (71 mil. libier)
- Hugo Ekitike z Frankfurtu do Liverpoolu (69 mil. libier)
La Liga:
- Dean Huijsen z Bournemouthu do Realu Madrid (50 mil. eur)
- Alvaro Carreras z Benficy do Realu Madrid (50 mil. eur)
- Franco Mastantuono z River Plate do Realu Madrid (45 mil. eur)
- Joan Garcia z Espanyolu do Barcelony (25 mil. eur)
- Antony z Manchestru United do Realu Betis (25 mil. eur)
Bundesliga:
- Luis Diaz z Liverpoolu do Bayernu Mníchov (75 mil. eur)
- Jarell Quansah z Liverpoolu do Leverkusenu (35 mil. eur)
- Jobe Bellingham zo Sunderlandu do Dortmundu (33 mil. eur)
- Yan Cuoto z Manchestru City do Dortmudnu (25,1 mil. eur)
- Ezequiel Fernandez z Al-Qadsiah do Leverkusenu (25 mil. eur)
Serie A:
- Christophen Nkunku z Chelsea do AC Miláno (42 mil. eur)
- Ardon Jashari z Club Bruggy do AC Miláno (34 mil. eur)
- Sam Beukema z Bologne do Neapolu (30 mil. eur)
- Nicolaz Gonzalez z Fiorentiny do Juventusu (23,6 mil. eur)
- Luis Henrique z Marseille do Interu Miláno (23 mil. eur)
Ligue 1:
- Illia Zabarnyi z Bournemouthu do PSG (63 mil. eur)
- Lucas Chevalier z Lille do PSG (40 mil. eur)
- Igor Paiaxao z Feyenoordu do Marseille (30 mil. eur)
- Otávio z FC Porto do Paríž FC (17 mil. eur)
- Joaquín Panichelli z Alavésu do Štrasburgu (16,5 mil. eur)
City dotiahlo Donnarummu
8:08 Anglický futbalový klub Manchester City sa na záver prestupového obdobia dohodol na príchode talianskeho reprezentačného brankára Gianluigiho Donnarummu z Paríža St. Germain. Podľa britských médií za neho zaplatil 30 miliónov libier.
Dvadsaťšesťročný brankár chcel odísť z hlavného mesta Francúzska po tom, čo chýbal v kádri na európsky Superpohár proti Tottenhamu. So City sa mal dohodnúť na päťročnom kontrakte s opciou na ďalšiu sezónu.
Newcastle získal hráča Brentfordu
8:00 Anglický futbalový klub Newcastle United získal do svojich služieb útočníka Yoana Wissu z Brentfordu.
Ani jeden z klubov nezverejnil výšku prestupovej čiastky, no tá sa podľa britských médií vyšplhala na 55 miliónov libier. V tíme má nahradiť Alexandra Isaka, ktorý taktiež v závere prestupového obdobia zamieril do Liverpoolu. Newcastle už predtým získal aj žiadaného nemeckého útočníka Nicka Woltemadeho z VfB Stuttgart.
„Som naozaj šťastný, že som tu a že som podpísal zmluvu s jedným z najlepších tímov v Premier League. Teším sa, že si oblečiem čiernobiely dres,“ povedal konžský reprezentant, ktorý strelil v uplynulej sezóne 19 gólov v Premier League. Informovala agentúra dpa.