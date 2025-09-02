Vardy sa vracia do najvyššej súťaže. Po 13 rokoch opúšťa milovaný Leicester

RÍM. Anglický futbalový útočník Jamie Vardy ešte nezavesil kopačky na klinec a svoju úspešnú kariéru si predĺžil o minimálne jednu sezónu.
Tridsaťosemročný veterán sa dohodol na ročnom kontrakte s opciou s nováčikom najvyššej talianskej súťaže Cremonese.
Vardy po uplynulej sezóne skončil v Leicestri City, v ktorom pôsobil od roku 2012 a v roku 2016 mu vystrieľal senzačný titul v Premier League.
Za „líšky“ odohral celkovo 500 zápasov, v ktorých strelil 200 gólov a na ďalších 71 prihral. V Premier League nastúpil na 342 duelov a nazbieral 145 presných zásahov a 50 asistencií.
Cremonese vstúpilo do nového ročníka Serie A prekvapujúcimi víťazstvami nad AC Milánom 2:1 na San Sire a Sassuolom 3:2.