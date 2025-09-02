Liverpool a United ovládli prestupový trh. Škriniar medzi najlepšími prestupmi (prehľad)

BRATISLAVA. Letné prestupové obdobie sa skončilo a tímy už nemajú možnosť nakupovať nových hráčov.
Aj napriek tomu bolo toto leto bohaté na prekvapivé a zároveň drahé prestupy, ktoré môžu zamiešať kartami v sezóne 2025/2026.
Jasne najdrahší prestup tohto leta na celom svete a rekord Premier League je príchod Alexandra Isaka z Newcastlu do Liverpoolu. "The Reds" kúpili švédskeho útočníka za 125 miliónov libier.
Liverpool drží aj druhý najdrahší prestup. Za príchod Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen zaplatil dokopy 116 miliónov libier.
Drahé posily získal aj Manchester United, ktorý kúpil Benjamina Šeška z RB Lipsko za 76,5 miilióna libier a Bryana Mbuema z Brentfordu za 71 miliónov libier.
V Španielsku drží tohtoročné prestupové rekordy Real Madrid. Priviedol dvoch hráčov za 50 miliónov eur. Ide o Deana Huijsena z Bournemouthu a Alvara Carrerasa z Benficy Lisabon.
V Nemecku je najdrahším prestupom príchod Luisa Diaza z Liverpoolu do Bayernu Mníchov. Nemecký majster za neho zaplatil 75 miliónov eur.
V Turecku je najdrahším hráčom Viktor Osimhen, ktorý zamieril z Neapolu do Galalasarayu za 75 miliónov eur.
Agentúra Reuters zaradila medzi najzaujímavejšie prestupy v krajine aj prestup Milana Škriniara z PSG do Fenerbahce.
Pozrite si prehľad najdrahších prestupov v TOP 5 ligách sveta.
Najdrahšie prestupy v TOP 5 ligách sveta
Premier League:
- Alexander Isak z Newcastle do Liverpoolu (125 miliónov libier)
- Florian Wirtz z Bayeru Leverkusen do Liverpoolu (116 mil. libier)
- Benjamin Šeško z RB Lipsku do Manchestru United (76,5 mil. libier)
- Bryan Mbuemo z Brentfordu do Manchestru United (71 mil. libier)
- Hugo Ekitike z Frankfurtu do Liverpoolu (69 mil. libier)
La Liga:
- Dean Huijsen z Bournemouthu do Realu Madrid (50 mil. eur)
- Alvaro Carreras z Benficy do Realu Madrid (50 mil. eur)
- Franco Mastantuono z River Plate do Realu Madrid (45 mil. eur)
- Joan Garcia z Espanyolu do Barcelony (25 mil. eur)
- Antony z Manchestru United do Realu Betis (25 mil. eur)
Bundesliga:
- Luis Diaz z Liverpoolu do Bayernu Mníchov (75 mil. eur)
- Jarell Quansah z Liverpoolu do Leverkusenu (35 mil. eur)
- Jobe Bellingham zo Sunderlandu do Dortmundu (33 mil. eur)
- Yan Cuoto z Manchestru City do Dortmudnu (25,1 mil. eur)
- Ezequiel Fernandez z Al-Qadsiah do Leverkusenu (25 mil. eur)
Serie A:
- Christophen Nkunku z Chelsea do AC Miláno (42 mil. eur)
- Ardon Jashari z Club Bruggy do AC Miláno (34 mil. eur)
- Sam Beukema z Bologne do Neapolu (30 mil. eur)
- Nicolaz Gonzalez z Fiorentiny do Juventusu (23,6 mil. eur)
- Luis Henrique z Marseille do Interu Miláno (23 mil. eur)
Ligue 1:
- Illia Zabarnyi z Bournemouthu do PSG (63 mil. eur)
- Lucas Chevalier z Lille do PSG (40 mil. eur)
- Igor Paiaxao z Feyenoordu do Marseille (30 mil. eur)
- Otávio z FC Porto do Paríž FC (17 mil. eur)
- Joaquín Panichelli z Alavésu do Štrasburgu (16,5 mil. eur)