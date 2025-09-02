Liverpool a United ovládli prestupový trh. Škriniar medzi najlepšími prestupmi (prehľad)

Pozrite si prehľad najdrahších prestupov v letnom prestupovom okne.

BRATISLAVA. Letné prestupové obdobie sa skončilo a tímy už nemajú možnosť nakupovať nových hráčov.

Aj napriek tomu bolo toto leto bohaté na prekvapivé a zároveň drahé prestupy, ktoré môžu zamiešať kartami v sezóne 2025/2026.

Jasne najdrahší prestup tohto leta na celom svete a rekord Premier League je príchod Alexandra Isaka z Newcastlu do Liverpoolu. "The Reds" kúpili švédskeho útočníka za 125 miliónov libier.

Liverpool drží aj druhý najdrahší prestup. Za príchod Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen zaplatil dokopy 116 miliónov libier.

Drahé posily získal aj Manchester United, ktorý kúpil Benjamina Šeška z RB Lipsko za 76,5 miilióna libier a Bryana Mbuema z Brentfordu za 71 miliónov libier.

V Španielsku drží tohtoročné prestupové rekordy Real Madrid. Priviedol dvoch hráčov za 50 miliónov eur. Ide o Deana Huijsena z Bournemouthu a Alvara Carrerasa z Benficy Lisabon.

V Nemecku je najdrahším prestupom príchod Luisa Diaza z Liverpoolu do Bayernu Mníchov. Nemecký majster za neho zaplatil 75 miliónov eur.

V Turecku je najdrahším hráčom Viktor Osimhen, ktorý zamieril z Neapolu do Galalasarayu za 75 miliónov eur.

Agentúra Reuters zaradila medzi najzaujímavejšie prestupy v krajine aj prestup Milana Škriniara z PSG do Fenerbahce.

Pozrite si prehľad najdrahších prestupov v TOP 5 ligách sveta.

Najdrahšie prestupy v TOP 5 ligách sveta

Premier League:

  • Alexander Isak z Newcastle do Liverpoolu (125 miliónov libier)
  • Florian Wirtz z Bayeru Leverkusen do Liverpoolu (116 mil. libier)
  • Benjamin Šeško z RB Lipsku do Manchestru United (76,5 mil. libier)
  • Bryan Mbuemo z Brentfordu do Manchestru United (71 mil. libier)
  • Hugo Ekitike z Frankfurtu do Liverpoolu (69 mil. libier)

La Liga:

  • Dean Huijsen z Bournemouthu do Realu Madrid (50 mil. eur)
  • Alvaro Carreras z Benficy do Realu Madrid (50 mil. eur)
  • Franco Mastantuono z River Plate do Realu Madrid (45 mil. eur)
  • Joan Garcia z Espanyolu do Barcelony (25 mil. eur)
  • Antony z Manchestru United do Realu Betis (25 mil. eur)

Bundesliga:

  • Luis Diaz z Liverpoolu do Bayernu Mníchov (75 mil. eur)
  • Jarell Quansah z Liverpoolu do Leverkusenu (35 mil. eur)
  • Jobe Bellingham zo Sunderlandu do Dortmundu (33 mil. eur)
  • Yan Cuoto z Manchestru City do Dortmudnu (25,1 mil. eur)
  • Ezequiel Fernandez z Al-Qadsiah do Leverkusenu (25 mil. eur)

Serie A:

  • Christophen Nkunku z Chelsea do AC Miláno (42 mil. eur)
  • Ardon Jashari z Club Bruggy do AC Miláno (34 mil. eur)
  • Sam Beukema z Bologne do Neapolu (30 mil. eur)
  • Nicolaz Gonzalez z Fiorentiny do Juventusu (23,6 mil. eur)
  • Luis Henrique z Marseille do Interu Miláno (23 mil. eur)

Ligue 1:

  • Illia Zabarnyi z Bournemouthu do PSG (63 mil. eur)
  • Lucas Chevalier z Lille do PSG (40 mil. eur)
  • Igor Paiaxao z Feyenoordu do Marseille (30 mil. eur)
  • Otávio z FC Porto do Paríž FC (17 mil. eur)
  • Joaquín Panichelli z Alavésu do Štrasburgu (16,5 mil. eur)

Ďalšie súťaže

