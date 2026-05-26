Legendárny Michael Jordan vzdal hold Guardiolovi v Manchestri: Užívaj si dôchodok

Legendárny basketbalista Michael Jordan sa pridal k dlhému zoznamu fanúšikov futbalového Manchestru City, ktorí vzdali hold trénerovi Pepovi Guardiolovi počas jeho pondelkovej rozlúčkovej oslavy v Co-op Live v Manchestri.
Španiel končí na lavičke „Citizens“ po desiatich rokoch.
Jeden z najlepších hráčov v histórii NBA Jordan prekvapil Guardiolu videopozdravom. „Ahoj Pep. Tu je Michael Jordan. Chcel som ti len zablahoželať k neuveriteľnej kariére. Užívaj si dôchodok,“ odkázala mu bývalá hviezda Chicaga Bulls.
Pred oslavou sa tisícky fanúšikov zhromaždili v uliciach na prejazd autobusu so španielskym trénerom a jeho zverencami. Nechýbali ani záverečné dve trofeje, ktoré Guardiola s tímom vyhral - FA Cup a Ligový pohár.
V manchesterskej aréne sa nachádzalo všetkých 20 trofejí, ktoré modrá strana mesta oslavovala v uplynulej dekáde vrátane šiestich z Premier League a jednej za triumf v Lige majstrov v roku 2023.
Päťdesiatpäťročný kormidelník sa rozlúčil rozhovorom s rockovou hviezdou kapely Oasis a veľkým fanúšikom Manchestru City Noelom Gallagherom.
„Ďakujem, že ste sa prišli rozlúčiť. Dnešný večer ukazuje, aké silné puto tento klub má. Budem vás mať v srdci po zvyšok svojho života,“ citovala vďačného Guardiolu agentúra AFP.