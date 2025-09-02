Dotiahol ho na poslednú chvíľu. Manchester City získal parížsku hviezdu

Podľa britských médií za neho zaplatil 30 miliónov libier.

LODNÝN. Anglický futbalový klub Manchester City sa na záver prestupového obdobia dohodol na príchode talianskeho reprezentačného brankára Gianluigiho Donnarummu z Paríža St. Germain. Podľa britských médií za neho zaplatil 30 miliónov libier.

Dvadsaťšesťročný brankár chcel odísť z hlavného mesta Francúzska po tom, čo chýbal v kádri na európsky Superpohár proti Tottenhamu. So City sa mal dohodnúť na päťročnom kontrakte s opciou na ďalšiu sezónu.

Podľa agentúry dpa by mala doterajšia jednotka tímu Ederson odísť do Fenerbahce Istanbul za približne štrnásť miliónov libier.

Manchester City už predtým angažoval brankára Burnley Jamesa Trafforda, ktorý štartoval vo všetkých troch doterajších zápasoch Premier League.

